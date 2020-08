Viale Pretoriano al collasso

“La situazione a Viale Pretoriano, viale di Porta San Lorenzo e viale di Porta Tiburtina è al collasso. La tendopoli conta ora centinaia di senzatetto e disperati e fra i residenti serpeggia l’allarme per la situazione igienico sanitaria”. A dichiararlo in una nota sono i Consiglieri ed i Coordinatori del PD di Base Riformista a Roma.

“Nell’area non vi sono servizi igienici e considerato che ci troviamo ancora in piena Emergenza Covid-19, che non è possibile garantire le minime condizioni igienico sanitarie e che non è dato sapere se fra le persone accampate ve ne siano contagiate dal virus, chiediamo alla Sindaca di Roma ed all’Assessore ai Servizi Sociali Capitolini di attivarsi per provvedere a censire tutte le persone che occupano le tendopoli, verificare se fra essi vi siano dei minori o delle persone fragili e se vi siano casi positivi al Covid-19, nonchè installare quanto prima dei bagni chimici. Ma la prima vera urgenza è individuare una sistemazione dignitosa per queste persone, anche in considerazione della imminente stagione autunnale”. Forte è l’allarme per la situazione fra i Consiglieri PD di Base Riformista che, raccogliendo anche le preoccupazioni dei residenti, avvisano: “Continuare con l’assurda politica degli sgomberi spostando persone disperate da una parte all’altra della Città ha mostrato tutti i suoi limiti. Occorre trovare quanto prima una sistemazione adeguata ove le persone siano messe in condizione di vivere decentemente e dove la situazione igienico-sanitaria sia sotto controllo. La Sindaca se ne deve occupare subito”, concludono Patrizia Prestipino, Parlamentare del PD, Carlo Cotticelli, Daniela Spinaci, Valentina Caracciolo, Guido Capraro, Roberto Ferraresi e Mariano Angelucci.