Viale Pretoriano: la cancellata anti-tendopoli è quasi pronta

Nei prossimi mesi, la cancellata che “protegge” i giardini di viale Pretoriano verrà prolungata, con l’obiettivo di scoraggiare la formazione di nuove tendepoli nella zona. La sinergia tra Sovrintendenza Capitolina e Municipio I dovrebbe accelerare il progetto e scongiurare eventuali ostacoli burocratici.

Tuttavia, la soluzione della cancellata non risolve il problema alla radice. Il fenomeno dei senzatetto, spinti dalla vicinanza alla stazione, alla mensa Caritas e allo sportello di Binario 95 a cercare rifugio in quest’area, si sposterà semplicemente altrove.

Come sottolinea Alice Basiglini di Baobab Experience, “la situazione dell’accoglienza è drammatica, con liste d’attesa infinite e rinvii continui per i richiedenti asilo.

I posti nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) sono saturi, anche a causa della priorità data ai profughi ucraini, e l’organizzazione interna del sistema è carente.

Le soluzioni alternative, come i ricorsi al Tar, spesso si risolvono in pronunce inutili, con la Questura che non ottempera alle richieste del giudice di trovare soluzioni alloggiative.

È evidente che la semplice chiusura di un’area non basta. Serve un impegno concreto da parte delle istituzioni per affrontare il problema del senzatetto in modo strutturale, aumentando i posti disponibili nei centri di accoglienza, migliorando l’organizzazione del sistema e garantendo una risposta dignitosa a chi si trova in una situazione di estrema difficoltà”. conclude.

Insomma la cancellata di viale Pretoriano potrebbe offrire un po’ di respiro ai giardini e al decoro urbano, ma non risolve il problema di chi vive in strada senza un tetto sopra la testa. Serve un’azione di più ampio respiro per garantire a tutti il diritto a una vita dignitosa.

