Villa de Sanctis, l’aria torna respirabile: livelli di diossina sotto la soglia dopo l’incendio alla pompa Gpl

Torna lentamente alla normalità la qualità dell’aria nel quadrante Villa de Sanctis , dove lo scorso 4 luglio una violenta esplosione ha trasformato una pompa di benzina Gpl in via dei Gordiani in un inferno di fuoco e paura. Un boato improvviso, fiamme altissime, colonne di fumo nero visibili da tutta la zona Est di Roma: uno scenario da film che ha tenuto con il fiato sospeso un intero quartiere.

A destare maggiore preoccupazione, nei giorni successivi all’incendio, non è stato solo il bilancio dei danni, ma soprattutto la qualità dell’aria: il primo monitoraggio dell’Arpa Lazio, effettuato sabato 5 luglio, ha registrato un valore di diossina dieci volte superiore al limite raccomandato dall’Oms. Il dato rilevato era di 1 pg/m³, quando la soglia di riferimento per un ambiente urbano è pari a 0,1–0,3 pg/m³.

Ma nelle ultime ore è arrivata una buona notizia: secondo il secondo campionamento diffuso domenica 6 luglio, i livelli di diossina sono scesi drasticamente a 0,1 pg/m³, rientrando pienamente nei limiti di sicurezza e perfino al di sotto della media cittadina.

Un sospiro di sollievo per i residenti, che nei giorni successivi all’esplosione si erano chiusi in casa, temendo conseguenze per la salute. A rassicurare ulteriormente è stato il direttore della Protezione Civile di Roma Capitale, Giuseppe Napolitano, che ha attribuito l’esito positivo al pronto intervento delle squadre di soccorso:

“Per fortuna sono dati che inducono a un cauto ottimismo. Il merito è sicuramente dei vigili del fuoco, che hanno operato con tempestività, spegnendo le fiamme in tempi rapidi e limitando così la quantità di diossina sprigionata nell’atmosfera.”

L’Arpa continuerà comunque a monitorare la situazione nei prossimi giorni, per escludere ogni rischio residuo.

