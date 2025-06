Villa Pamphili chiusa (di nuovo): proteste e polemiche per l’ennesimo stop all’accesso

I cancelli di Villa Pamphili torneranno a chiudersi. A renderlo noto è un avviso del Servizio Giardini, affisso in queste ore agli ingressi del parco:

“In seguito alle disposizioni impartite dalla Questura, si avvisa la cittadinanza che il 20 giugno Villa Pamphilj (parte est) rimarrà chiusa. L’accesso sarà consentito solo nella parte ovest.”

Una decisione che riaccende le polemiche. Non sono bastate, infatti, le proteste dei cittadini e dell’Associazione per Villa Pamphili, né le interrogazioni parlamentari, le mozioni municipali o le richieste del Consiglio capitolino: per motivi di sicurezza legati a eventi istituzionali alla Palazzina Algardi, il verde pubblico tornerà ad essere negato ai romani, almeno in parte.

“Villa Pamphili – denunciano – è l’unico rifugio dal caldo per anziani, mamme, bambini, frequentatori dei centri estivi e animali d’affezione. Tutto questo, venerdì 20, non sarà possibile. E con ogni probabilità, vedremo di nuovo un parco vincolato attraversato da mezzi motorizzati della logistica legata al vertice, come già accaduto in passato“.

Anche il presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, ha preso posizione:

“Comprendiamo l’esigenza di sicurezza per l’area che ospita eventi istituzionali, ma chiediamo che il resto del parco resti accessibile. È l’ennesima chiusura imposta dal Governo Meloni: serve equilibrio tra tutela istituzionale e diritto alla fruizione degli spazi pubblici.”

Tomassetti ha scritto personalmente a Questore e Prefetto per chiedere chiarimenti e soluzioni in vista dei prossimi eventi. A sollevare il caso anche il deputato Claudio Mancini, che in una interrogazione parlamentare ha denunciato la mancanza di informazione e i disagi per cittadini e attività commerciali.

Il verdetto, però, è già scritto: venerdì 20 giugno, Villa Pamphili Est sarà off-limits.

