Villaggio Coldiretti al Circo Massimo dal 13 fino al 15 ottobre

Apre al Circo Massimo il Villaggio Coldiretti che, fino a domenica 15 ottobre, sarà dedicato alla biodiversità e alla sostenibilità dell’agricoltura Made in Italy.

Roma Capitale parteciperà con il proprio stand “Roma Agricola- Sostenibile – Equa” alla manifestazione. L’Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità con l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti saranno` presenti con uno spazio di incontro e confronto per raccontare la Roma del Futuro. Le peculiarità del comune agricolo più grande d’Europa – sia per estensione (63.000 ettari) che per quantità e qualità dei prodotti della terra – si mescoleranno alla capacità d’innovazione e alle politiche di inclusione sociale.

Animeranno lo stand dibattiti sull’agritech e incontri per conoscere progetti come quello della cooperativa Befree che ogni giorno offre accoglienza, sostegno psicologico, supporto legale e orientamento socio-lavorativo per donne in difficoltà e vittime di violenza. Proprio il contrasto alla violenza di genere sarà il fil rouge che legherà la 3 giorni di Roma Capitale: all’interno dello stand infatti sarà possibile conoscere i servizi della nostra rete antiviolenza e richiedere il materiale informativo.

Ogni appuntamento terminerà con una degustazione dei prodotti tipici della campagna romana, dall’olio ai formaggi, dal vino alla birra.

Scarica il programma collegato allo stand di Roma Capitale.

L’ingresso al Villaggio Coldiretti è gratuito. Ulteriori informazioni sul sito della manifestazione .