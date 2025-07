Villaggio Prenestino, il Polifunzionale si farà: “Così restituiamo dignità e spazi alla periferia”

Da cantiere abbandonato a simbolo di rinascita. Dopo anni di degrado e promesse mai mantenute, il Polifunzionale di Villaggio Prenestino è pronto a rivedere la luce.

Non più solo pilastri e fondamenta a cielo aperto, ma finalmente un progetto concreto, con una gara d’appalto imminente e 2,4 milioni di euro stanziati per completare i lavori.

Lo hanno annunciato in un’assemblea pubblica i rappresentanti istituzionali, davanti a cittadini e realtà del territorio che, per primi, avevano lanciato l’appello: “Perché non lo completiamo?”. Ora quella domanda ha trovato risposta.

«Abbiamo ripreso un progetto lasciato incompiuto – spiega la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli – e lo abbiamo aggiornato, ascoltando le richieste della comunità».

Un ascolto che si è tradotto in un piano più ampio: potenziamento delle reti elettriche, nuova illuminazione stradale, interventi strutturali sul diserbo e, soprattutto, la realizzazione di uno spazio di aggregazione tanto atteso.

A rendere possibile il rilancio è stato un finanziamento derivante da opere a scomputo, ma anche un lavoro di squadra tra Comune, Municipio e cittadini. L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha sottolineato come «la periferia non debba più essere sinonimo di abbandono, ma di futuro».

Il nuovo centro polifunzionale diventerà così un punto di riferimento per il quartiere: un luogo per attività culturali, sociali e ricreative, dove tornare a sentirsi comunità.

