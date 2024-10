“Vinum Fest, un calice di cultura” a Centocelle

Un evento imperdibile Vinum Fest, un calice di cultura, che celebra il vino, la gastronomia locale e la cultura del buon bere nel cuore di Centocelle.

Per tre giorni, Via dei Castani si trasformerà in un palcoscenico di eccellenze enogastronomiche, con un programma ricco di degustazioni, masterclass e incontri con esperti del mondo enologico.

IL PROGRAMMA:

● Venerdì 8 Novembre

Ore 17:30: Apertura dell’evento e saluti istituzionali Intervengono Mauro Caliste, Presidente del Municipio Roma V, e Monica Paba, Presidente Rete Imprese Castani.

– Ore 18:00: Presentazione del libro

“Bere bene si può” di Mariangela Mincione.

– Ore 19:00: Masterclass “Tra Passato e Presente”

Cantine del Tufaio attraverso le generazioni.

Verticale guidata di “6 Gemme” con Nicoletta Loreti.



Degustazione di 3 annate (2021, 2022, 2023).

Costo: 7 gettoni. Max 20 persone.

—————————–

● Sabato 9 Novembre

Ore 11:00: “Olio ai Bimbi” Degustazione guidata di oli d’oliva. Gratuito – Max 20 bambini.

– Ore 12:00: “Il Caffè” A cura della torrefazione Mondi Caffè. Degustazione gratuita di caffè filtro.

– Ore 18:00: Masterclass “Bolle a Centocelle”

Luciano Mallozzi guida la degustazione di 4 vini spumanti (metodo classico, charmat, ancestrale).



Costo: 7 gettoni. Max 20 persone.

– Ore 19:00: Masterclass “L’altra Maremma di Camillo” Incontro con Antonio Camillo.

Degustazione di Ciliegiolo, Procanico e Mediterraneo. Costo: 7 gettoni. Max 20 persone.

——————————-

● Domenica 10 Novembre

Ore 11:00: Laboratorio di decorazione dolci

Gratuito – Max 20 bambini.

– Ore 17:00: Ballo Country

Con il gruppo A.S. Gynny Dance in collaborazione con Go West.

– Ore 18:00: Masterclass “Ascoltare la voce del vino” Degustazione al buio con Luca Boccoli.

Assaggio di 4 vini bendati per una degustazione sensoriale unica. Costo: 7 gettoni. Max 20 persone.

– Ore 19:00: Masterclass “Le Forme del Cesanese” Degustazione con Damiano Ciolli.

In degustazione: Botte 22, Silene, Damianociolli (Cesanese riserva), Franco (Cabernet Franc).

Costo: 7 gettoni. Max 20 persone.



———————————-

➟ Pacchetti di Gettoni Online

Pacchetto Degustazione – 10€

Include 3 gettoni + calice e tracolla (un gettone in omaggio).

➟ Pacchetto Esploratore – 20€

Comprende 8 gettoni + calice e tracolla (due gettoni in omaggio).

➟ Pacchetto Maestro – 30€

Comprende 14 gettoni + calice e tracolla (tre gettoni in omaggio).

Vantaggi dell’Acquisto Online

Salta Fila: Accesso immediato all’evento senza code. Gettoni Extra: Ogni pacchetto online include gettoni omaggio.

>>> Acquisto presso la Cassa:

Presso la cassa, puoi acquistare un pacchetto di degustazione a 10€, che comprende 2 gettoni e il calice con tracolla. Sono disponibili anche le seguenti ricariche di gettoni:

➟ 10€ per 5 gettoni

➟ 20€ per 10 gettoni

➟ 30€ per 15 gettoni

Le Masterclass del VinumFest offrono un’opportunità unica per approfondire la conoscenza del vino.

Ogni partecipante potrà accedere alle masterclass utilizzando i gettoni, con un massimo di 20 partecipanti per sessione. Le sessioni includono esperienze multisensoriali e incontri con esperti del settore.

