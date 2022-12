Visioni in Collina dicembre silent night storie di natale

Con il mese di dicembre ci addentriamo nell’atmosfera natalizia. Il nuovo tema di Visioni in Collina, l’approfondimento culturale sul linguaggio cinematografico curato dallo Storico del cinema Antonello Morsillo, riprende nel titolo la celebre canzone Silent Night ormai un classico della tradizione natalizia.

Ogni anno il 24 dicembre, alla mezzanotte, in diverse parti del mondo un coro di voci annunciano la nascita del bambin Gesù intonando Silent Night, holy Night… I due film di questo mese, sono ambientati proprio alla vigilia di Natale. A Christmas Carol di Robert Zemeckis del 2009 è un adattamento cinematografico del racconto Canto di Natale di Charles Dickens. Il regista utilizza il performance capture (una tecnologia che riprende gli attori con cineprese computerizzate e li trasforma in personaggi da animazione). Zemeckis riesce a cogliere il senso morale del libro con grande profondità facendo riflettere sul significato che ogni vita umana assume nel mondo. Strepitosa l’interpretazione di Jim Carrey nei panni di Ebenezer Scrooge.

L’altro film Un amore sotto l’albero diretto da Chazz palminteri nel 2004 è una commedia dolceamara in cui si intrecciano le storie di vari personaggi, sullo sfondo di una New York innevata, che si ritrovano soli. La finezza registica sta nel come i contenuti vengono espressi (il perdono, una seconda chance amorosa, la spiritualità…) uniti ad una bella atmosfera e alla bravura degli interpreti fra i quali spicca Susan Sarandon.

15 dicembre ore 16.30

A CHRISTMAS CAROL (2009)

di Robert Zemeckis

29 dicembre ore 16.30

UN AMORE SOTTO L’ALBERO (2004)

di Chazz Palminteri

La partecipazione è gratuita; i posti sono limitati, è richiesta la prenotazione al numero 0645460741 oppure tramite e-mail: collinadellapace@bibliotechediroma.it comunicando il proprio nome e numero di telefono.