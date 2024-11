Vittoria degli azzurri Yaremchuk e Adbikadar alla “Corsa dei Santi”

Si è svolta oggi, 1 novembre 2024, a Roma la 16ª edizione de “La Corsa dei Santi-sponsored by Melinda”, la corsa di 10 chilometri promossa da Missioni Don Bosco. Sulle strade della capitale, hanno corso oltre 4 mila runners per sostenere il progetto solidale dei salesiani in Ucraina.

Dopo la partenza in via della Conciliazione, a ridosso di Piazza San Pietro, la gara ha avuto come scenario il centro storico di Roma con tutte le sue meraviglie, a partire dal Colosseo e da via dei Fori Imperiali, e i runner provenienti da tutta Italia e da altre 53 nazioni hanno dato vita ad una vera e propria festa di sport.

A sostenere l’iniziativa, c’erano due testimonial d’eccezione: la due volte campionessa olimpica di vela Caterina Banti, oro a Tokyo 2020 e a Parigi 2024, e la primatista italiana di maratona Sofiia Yaremchuk, portacolori del CS Esercito, che ha corso con il pettorale numero 1. Le due campionesse hanno partecipato alla trasmissione di Mediaset “Mattino Cinque” nel corso della quale sono state seguite in diretta alcune fasi della corsa e illustrati i suoi contenuti umanitari.

LA GARA COMPETITIVA: VINCONO YAREMCHUK E ABDIKADAR

Sul tracciato di gara affascinante quanto impegnativo, considerati i diversi saliscendi e le differenti pavimentazioni del centro storico di Roma, i vincitori hanno fatto registrare delle buone prestazioni cronometriche.

In campo maschile la vittoria è andata a Sheik Ali Mohad Abdikadar, fondista del CS Aeronautica Militare, che ha chiuso in 28:58. “È’ stata una gara difficile perché il percorso, nonostante sia abbastanza scorrevole, presenta qualche difficoltà per i sampietrini del centro storico. Sono soddisfatto del tempo e della gara in generale. Ho corso insieme agli altri fino a due chilometri dall’arrivo, poi ho iniziato ad imporre il mio ritmo e la scelta ha pagato”. Secondo posto per Martino De Nardi (Trieste Atletica) in 29:06, terzo per Matteo Rossi (GS Orecchiella Garfagnana) in 29:41.

In campo femminile, come previsto alla vigilia, la vittoria è andata alla primatista italiana di maratona Sofiia Yaremchuk, portacolori del CS Esercito, che ha chiuso la prova in 31:29. “Vincere questa gara è molto emozionante. Si corre lungo un percorso straordinario passando attraverso le meraviglie di Roma. Sono molto contenta del tempo con cui ho chiuso la gara: ho ripreso da poco a spingere in allenamento in vista dei prossimi appuntamenti in maratona. Ma in realtà sono felicissima di aver vinto perché Missioni Don Bosco, che ringrazio, quest’anno hanno scelto di aiutare l’Ucraina, in particolare i tanti bambini che da quasi tre anni soffrono a causa della guerra. Spero che la pace arrivi presto”. Al secondo posto si è classificata l’altra atleta del CS Esercito Elisa Bortoli (33:04), terzo posto invece per la mezzofondista svedese Hanna Bergström (36:09).

La Corsa dei Santi era valida come terza tappa del “Grande Slam Città di Roma”, il trofeo che assegna un jackpot alle società sportive attraverso una classifica basata sulla partecipazione alle quattro gare più sentite della Capitale: Corsa di Miguel (gennaio), Roma Appia Run (aprile), Corsa dei Santi (novembre) e We Run Rome (dicembre).

PROGETTO MISSIONI DON BOSCO A SOSTEGNO ALL’UCRAINA

Il progetto associato a questa edizione della Corsa dei Santi si intitola: Subito in campo per ripartire, ed è destinato alla realizzazione di un’adeguata infrastruttura sportiva a Lviv, in Ucraina. In particolare, si prevede la ristrutturazione del campo da calcio del centro Bosco, l’unico impianto sportivo presente nel quartiere, una delle zone più densamente popolate di Lviv. Il campo sarà utilizzato da circa 600 giovani, tra cui 70 bambini e ragazzi accolti presso la Casa famiglia Pokrova, di età compresa tra i 6 e i 19 anni, orfani e minori sfollati dalle zone più colpite dalla guerra. Inoltre, ne beneficeranno 45 ragazzi che hanno subito lesioni agli arti a causa del conflitto, 180 studenti della scuola professionale Don Bosco, e ragazzi e ragazze provenienti dalle periferie e da famiglie a basso reddito o appartenenti a gruppi sociali vulnerabili. È possibile contribuire inviando un SMS al numero 45594 fino al 5 novembre.

