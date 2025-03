Una serata a Teatro per sostenere “La Primula” Odv di Centocelle

L’associazione “La Primula” dà il via alle prenotazioni dei biglietti per la serata a lei dedicata, che sarà martedì 08/04/2025 alle ore 21:00 al Teatro 7 in Via Benevento,23, con lo spettacolo “Novecento” di Alessandro Baricco

Com’è consuetudine da alcuni anni, il Teatro Sette sponsorizza, tra varie associazioni di rilevanza sociale, la “Associazione La Primula” di Centocelle.

Costituita più di trenta anni fa, “La Primula” attraverso varie attività e laboratori promuove e sostiene l’integrazione e l’inclusione di persone con varie disabilità, offrendo sostegno anche alle loro famiglie.

I numerosi laboratori, di teatro integrato, creatività e manualità, canto, lingua inglese, ginnastica consapevole, shiatsu, giardinaggio e letteratura, impegnano volontari di diverse età, tra i quali -oltre a chi è presente dalla fondazione – gli studenti del PCTO, scout e universitari; i contributi dei soci debbono essere perciò affiancati da libere donazioni e iniziative di sponsorizzazione, tra cui questa del teatro Sette Onlus di via Benevento.

La serata del 8 aprile è dunque riservata alla storica associazione di Centocelle, con lo spettacolo “Novecento” tratto dal monologo teatrale di Alessandro Baricco, pubblicato nel 1994 e riproposto per la regia di Stefano Messina e Chiara Bonome. Il costo del biglietto – di euro 21 – sarà in gran parte devoluto alla “Primula.

Per la prenotazione e il ritiro dei biglietti di ingresso al teatro è possibile contattare la segreteria dell’associazione tramite messaggistica whatsapp al 329/6413318, entro il 4/4/20

Un grazie di cuore a chi vorrà aderire, da tutta “La Primula” Odv

