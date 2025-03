A Sezze l’11ª edizione della Giornata del dialetto e delle lingue locali

Anche quest’anno la manifestazione itinerante, organizzata dall’UNPLI Latina, arrivata alla 11ª edizione celebrerà il dialetto nelle sue molteplici espressioni sabato 15 marzo 2025.

Ad ospitare questa edizione sarà la Pro Loco di Sezze.

Numerosi sono gli autori, narratori, poeti e artisti che si esibiranno nella maratona pomeridiana.

Il programma dell’iniziativa, qui nella locandina, è in fase di perfezionamento.

