Celebrato l’81° anniversario del bombardamento del 3 marzo 1944 a Pietralata e Portonaccio

Lunedì, 3 marzo 2025, alle ore 11.00, in Largo A. Beltramelli, c’è stata la commemorazione delle vittime del bombardamento dei quartieri di Pietralata e Portonaccio, nell’ 81° anniversario dall’evento, avvenuto il 3 marzo 1944.

A cura del Municipio Roma IV, come ogni anno, è stata deposta una corona, presso il monumento che ricorda il tragico evento.

Anche il parente di alcune vittime, Rolando Proietti Tozzi ha deposto, come fa ogni anno, una corona a titolo personale in memoria dei caduti.

Numerosissime furono le vittime, tra i civili, nel quartiere Tiburtino.

Solo nella fabbrica Fiorentini, sulla via Tiburtina, furono 120, tra operai ed operaie che vi lavoravano; oltre a varie decine di altre vittime delle zone limitrofe, nella zona del Casale Galvani, tra le quali molti cittadini che avevano trovato rifugio in alcune grotte presenti nei paraggi, in via L. Lodi.

Alla cerimonia, erano presenti, per il IV Municipio, l’Assessore alla Cultura Maurizio Rossi, la Presidente della Commissione Scuola Danila Fruci, la Presidente della Commissione Pari Opportunità Sarah Pelliccia; poi, il parroco di San Romano Martire don Julio, il Presidente dell’Associazione Nazionale Ciechi di Guerra, Grande Ufficiale Italo Frioni; il Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli Pericle E. Bellofatto con i Consiglieri Dolores Cantelli, Antonio di Nuzzo e vari Soci.

Impossibilitata a partecipare, ma presente idealmente con un messaggio, anche la Consigliera Teresa Misuraca; poi il noto superstite sig. Franco Mariani; nonché alcuni parenti di vittime del bombardamento; e numerosi cittadini, anche in rappresentanza dei caduti della fabbrica Fiorentini, quest’anno impossibilitati a partecipare ad altro evento parallelo, che si è sempre tenuto proprio nell’omonima via F. Fiorentini, non essendo più disponibile la sede dove era stata traslata una targa con il nominativo delle 120 vittime del bombardamento.

Nella foto l’Assessore M. Rossi ed il superstite F. Mariani

