“Vogliamo più dei vostri spicci”: studenti in protesta per la salute mentale sotto il Ministero della Salute

Oggi, la Rete degli studenti medi del Lazio è scesa in piazza con un presidio sotto il Ministero della Salute per chiedere maggiori investimenti sulla salute mentale e lo sblocco della legge presentata due anni fa per l’istituzione di sportelli psicologici in ogni scuola.

Con lo slogan “Vogliamo più dei vostri spicci”, gli studenti denunciano il disinteresse del governo verso il benessere psicologico dei giovani e chiedono misure concrete per affrontare l’emergenza della salute mentale tra gli adolescenti.

“La salute mentale è salute, e va considerata come tale” – ha dichiarato Bianca Piergentili, coordinatrice della Rete degli studenti del Lazio – “Due anni fa abbiamo depositato una proposta di legge per garantire sportelli psicologici in ogni scuola, ma da allora è ferma in un cassetto. Questo governo si rifiuta di affrontare il problema”.

Monete simboliche: “Non ci bastano i vostri spicci”

Durante la manifestazione, gli studenti hanno compiuto un gesto simbolico: hanno lasciato una manciata di monete davanti all’ingresso del Ministero. “Ve le restituiamo – hanno dichiarato – vogliamo che si affronti questo tema in maniera reale, non servono i vostri spicci”.

La protesta mira a riportare l’attenzione pubblica e politica su un tema sempre più urgente. Ansia, depressione e disagio psicologico tra gli adolescenti sono in aumento, ma le risposte istituzionali, secondo i manifestanti, restano insufficienti e frammentarie.

Una legge dimenticata e un grido d’aiuto

La legge proposta dalla Rete degli studenti medi, presentata due anni fa, prevede l’istituzione di sportelli di ascolto psicologico in tutte le scuole del Lazio, un servizio che secondo gli studenti è essenziale per affrontare il disagio giovanile.

Tuttavia, il testo giace ancora in attesa di discussione, nonostante le promesse e le dichiarazioni di intenti.

Con questa mobilitazione, i giovani chiedono al governo di smettere di ignorare il problema e di garantire risorse stabili per un reale supporto psicologico nelle scuole, sottolineando che la salute mentale non può più essere considerata una priorità secondaria.

