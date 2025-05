Volley Scuola, il 23 maggio il gran finale della  32ª edizione

È stata l’edizione con più iscritti di sempre e, ora, si è arrivati all’epilogo: venerdì 23 maggio le magnifiche 8 scenderanno in campo per il gran finale della Trentaduesima Edizione del Volley Scuola, il torneo scolastico più longevo e partecipato d’Italia che, ogni anno, si conferma appuntamento imprescindibile per studenti, studentesse e docenti degli Istituti di Roma e provincia.

Tutte in un’unica giornata, a partire dalle ore 9:00, le finali animeranno ben 3 impianti capitolini i 2 campi del PalaLuiss, il centro La Salle Sport Villa Flaminia di Via Donatello e il Palazzetto dello Sport di Roma. Sarà proprio l’impianto di Piazza Apollodoro ad essere la cornice delle premiazioni finali cosicché tutti i ragazzi possano vivere un’esperienza da sogno all’interno di una struttura da Serie A.

Cambiano completamente, rispetto al 2024, le pretendenti al trono Open femminile dove torna il Giordano Bruno, alla ricerca del suo primo sigillo di categoria, terzo in totale e arriva il Liceo Socrate, vincitore del titolo nel 1997. Al maschile, invece, il Labriola cercherà di riscattare il secondo posto dello scorso anno contro l’IIS Giorgi – Woolf, a caccia del suo primo storico trionfo.

Nello Junior Femminile, il Vivona cercherà di mettere a segno un’epica tripletta contro un avversario inedito, il Leonardo da Vinci di Maccarese Dopo la vittoria nello Junior Maschile dello scorso anno, la squadra della località di Fiumicino si è rivelata una temibile anche al femminile.

Al maschile, al contrario, incrocio inedito con l’ Enriques, già vincitore sempre nel 1997 e il Volterra, mai salito sul primo gradino del podio del Volley Scuola.

Le premiazioni si svolgeranno al termine delle partite con il coinvolgimento di tutte le finaliste, alla presenza delle autorità della Fipav, di Roma Capitale, della Regione Lazio, del CONI Lazio e dell’Ufficio Scolastico Regionale, della FAO e del MAECI.

La nuova generazione è scesa in campo e proprio il gioco è stato il protagonista di un’annata in cui anche il Beach Volley e il Sitting Volley Scuola hanno ribadito i propri numeri, arricchendo una manifestazione sfaccettata e attenta alle tematiche sociali con la pallavolo a fare da collante ai messaggi di FIPAV – Comitato Regionale Lazio Roma – Via Flaminia, 380 – 00196 – Tel: +39 06 3232308 –lazio@federvolley.itinclusività, sostenibilità e fair play che, da sempre, contraddistinguono il torneo.

“Con le finali di venerdì celebriamo la conclusione della Trentaduesima Edizione del Volley Scuola che, come ogni anno, ha impegnato le scuole superiori di Roma e provincia in una lunga cavalcata” – ha dichiarato il Presidente del Comitato regionale FIPAV Lazio, Fabio Camilli – “ La costruzione del torneo è un impegno tanto gravoso quanto gratificante per tutti, dagli organizzatori ai partecipanti. Proprio per questo, sono davvero soddisfatto di una partecipazione sempre in crescita, segno che la strada intrapresa è quella giusta.

Numeri ancor più imponenti se aggiungiamo i 600 partecipanti al Beach Volley Scuola. Aggiungo, con particolare orgoglio, che, anche quest’anno, abbiamo riproposto il Sitting Volley Scuola, coinvolgendo ragazzi con e senza disabilità. Stiamo già pensando a nuove idee per la prossima edizione con l’obiettivo di continuare a crescere”.

I partner Il 32° Volley Scuola ha ricevuto il supporto di Roma Capitale il patrocinio di: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Sport e Salute, Regione Lazio, Ufficio Scolastico Regionale, CONI Lazio, CIP Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale.

Inoltre, si è rinnovata la partnership con la FAO e con la Fondazione Cristo Re. FIPAV – Comi e con la Fondazione Cristo Re.

