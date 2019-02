Volti di donna nel Cinesabato della Biblioteca Quarticciolo

Per Cinesabato, consueto appuntamento della Biblioteca Quarticciolo in via Castellaneta, 10

(tel. 0645460706), nel mese prossimo, in occasione della Festa della Donna dell’8 marzo, sarà interamente dedicato al mondo femminile con film che lo raccontano in modo coinvolgente.

La rassegna, intitolata Volti di donna partirà sabato 2 marzo alle ore 18 e proseguirà nei sabato 9, 16, 23 e 30 marzo.

L’ingresso è riservato agli iscritti alle Biblioteche del Comune di Roma.

Ecco la locandina