Welfare generativo a Saxa Rubra: il presidio di via Quarto Peperino diventa un polo di formazione e lavoro per i più fragili

Un immobile pubblico sottratto all’inutilizzo che raddoppia la sua funzione e si trasforma in un motore di riscatto sociale per l’intera comunità.

Dopo il taglio del nastro dello scorso giugno, che ha visto l’inaugurazione del nuovo presidio di Protezione Civile in via Quarto Peperino, la struttura di Saxa Rubra si appresta ad accogliere il secondo capitolo della sua riconversione: un centro dedicato al welfare generativo e all’inserimento professionale delle categorie più fragili.

Per trasformare l’immobile in una fucina di opportunità concrete, il Municipio XV ha pubblicato un bando pubblico finalizzato ad accompagnare persone in condizione di svantaggio verso il mercato del lavoro, combinando formazione sul campo, orientamento e tutoraggio personalizzato.

A chi è rivolto il progetto e come presentare domanda

L’iniziativa dà attuazione al “Regolamento di affidamento di contratti pubblici per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio”, approvato dall’Assemblea Capitolina nel gennaio 2023. Un provvedimento ideato per utilizzare la leva degli appalti e dei beni comunali a fini di coesione sociale.

I destinatari del percorso di formazione e affiancamento professionale comprendono:

Persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette;

Donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione o autonomia;

Disoccupati di lunga durata, giovani in cerca di prima occupazione e lavoratori over 50 fuoriusciti dal circuito produttivo;

Genitori soli con figli a carico in situazioni di fragilità economica.

I candidati selezionati svolgeranno le attività di tutoraggio e tirocinio direttamente all’interno degli spazi del presidio municipale di via Quarto Peperino.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro e non oltre l’11 settembre 2026 attraverso l’apposito modulo scaricabile dal portale istituzionale di Roma Capitale.

Torquati e Rollo: «Oltre l’assistenzialismo per restituire fiducia e autonomia»

Sull’importanza politica e sociale dell’operazione sono intervenuti in una nota congiunta il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Agnese Rollo.

«Siamo convinti che per uscire davvero da una condizione di disagio, oltre all’assistenza pura, sia necessario mettere le persone nelle condizioni di lavorare, costruendo percorsi d’autonomia capaci di restituire dignità, fiducia e prospettive concrete a chi si trova in una situazione di vulnerabilità – hanno sottolineato Torquati e Rollo –. Sarebbe auspicabile che questo tipo di approccio Venisse adottato anche su scala nazionale, ma intanto abbiamo scelto di portarlo avanti con determinazione sul nostro territorio, in autonomia, sfruttando strumenti concreti e valorizzando al massimo un bene pubblico».

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