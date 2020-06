Zannola, Di Matteo, Lanzi (PD): “Rimessa ATAC di via Candoni sempre meno sicura”

“Nei giorni scorsi, ancora una volta abbiamo assistito a un gravissimo episodio nel deposito Atac di via Candoni, alla Magliana: un incendio, probabilmente di origine dolosa, ha coinvolto sette vetture dismesse.”

Così in una nota Giovanni Zannola (consigliere PD Roma Capitale), Leonardo Di Matteo (delegato Mobilità e Trasporti PD Roma), Gianluca Lanzi (segretario PD e candidato Presidente XI Municipio).

“La tempestività del personale Atac – prosegue la nota – e l’intervento dei vigili del fuoco hanno scongiurato l’effetto domino che poteva innescarsi, con conseguenze ancora peggiori per l’azienda di trasporto pubblico e per la cittadinanza. Permane il danno ambientale e lo stato di insicurezza con cui da anni sono costretti a convivere i lavoratori del deposito, da tempo oggetto di atti vandalici, aggressioni e furti. Nonostante le continue denunce, non è mai stato posto in atto alcun intervento per proteggere strutture e attrezzature e per tutelare la sicurezza dei dipendenti. Di fronte a una simile emergenza, sollecitiamo la sindaca Raggi a fornire risposte concrete e non fermarsi alle promesse, visto che stiamo parlando del Trasporto Pubblico di Roma: un bene di tutti i cittadini. Pertanto, richiederemo una commissione Mobilità urgente che preveda anche la presenza dei rappresentanti sindacali per mettere fine a tutto questo degrado, all’abbandono e agli atti violenti contro cose e persone”.