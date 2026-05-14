Zara riaccende le luci a Palazzo Bocconi: moda e storia si fondono nel nuovo flagship di via del Corso

Zara riapre il 15 maggio il suo emblematico negozio di Palazzo Bocconi, situato al numero 189 di Via del Corso, a Roma.

Inserito in un contesto architettonico e storico unico, lo spazio rinnovato si distribuisce sui cinque piani dell’edificio neo-rinascimentale, e ospita le collezioni Zara Donna e Bambino.

Zara Palazzo Bocconi completa la recente apertura di Zara Man di Palazzo Verospi, due spazi commerciali unici, situati in una posizione di alto valore simbolico nella capitale italiana. Queste due aperture rafforzano l’impegno del marchio nell’offrire un’esperienza di acquisto esclusiva, dove architettura, design e moda si integrano in modo naturale.

Il negozio introduce la più recente immagine del marchio Zara, con nuove aree di esposizione prodotto e soluzioni tecnologiche integrate che migliorano l’esperienza del visitatore.

Gli spazi dal carattere boutique, definiti da un’accurata selezione di arredi e da una distribuzione singolare, valorizzano le collezioni e rafforzano la connessione tra cliente e prodotto. Progettato dallo Studio di Architettura di Zara, lo spazio è stato rinnovato per offrire un’esperienza immersiva e sofisticata.

L’architettura interna si sviluppa attraverso una successione di ambienti connessi tra loro e in dialogo con la facciata, dove ogni spazio acquisisce una propria identità grazie alla selezione di materiali pregiati e arredi di design.

Dall’esterno, l’imponente facciata – caratterizzata da grandi finestre ad arco – permette alla luce naturale di filtrare all’interno attraverso una tenda leggera che avvolge l’intero edificio.

Lungo il percorso si sviluppa una proposta che prende forma in un ambiente dal carattere monumentale grazie alla conservazione degli elementi originali dell’edificio, come colonne, modanature decorative, soffitti ed elementi in legno.

Gli elementi di architettura classica si combinano con arredi di design e pezzi unici di antiquariato, creando un’estetica di ispirazione domestica e rafforzando la sensazione di calore.

A partire dal primo piano, lo spazio si organizza attorno a un patio centrale strutturato da colonne in ghisa. Salendo, gli spazi si aprono diventando progressivamente più luminosi, transizione accompagnata da un’evoluzione cromatica graduale – dai toni più scuri a quelli più chiari -, che avvolge il visitatore in un’esperienza calda e immersiva.

Tra gli spazi di rilievo si trovano le aree dedicate a collezioni speciali, come la zona Shoes & Bags al secondo piano, la cui estetica minimalista ed essenziale valorizza ogni singolo pezzo.

Inoltre, ospita in esclusiva “Edited”, un servizio che consente di personalizzare una selezione di borse con testi personalizzati. Si distingue inoltre l’area dedicata alla linea più giovane di Zara, che presenta un concept dinamico definito da una marcata presenza metallica.

Il negozio ospita inoltre una collezione speciale con etichetta “Roma Palazzo Bocconi”, composta da una raffinata selezione di capi e accessori Donna e Bambino.

La proposta femminile si distingue per una palette di tonalità neutre e delicate e per un’estetica elegante e sofisticata, mentre quella dedicata ai bambini introduce divertenti richiami al Palazzo stesso, rafforzando il legame tra la collezione e l’identità unica di questa apertura.

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