Zone rosse sì, ma la polizia locale è tagliata fuori

L’ordinanza sulle zone rosse è stata firmata. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha indicato le aree dove sarà rafforzata la vigilanza: l’Esquilino, la stazione Termini e la Tuscolana.

Ma mentre la macchina della sicurezza si prepara a mettersi in moto, la polizia locale solleva un problema che rischia di rendere il provvedimento un boomerang.

“Abbiamo le mani legate”, ha detto senza giri di parole Marco Milani, segretario del Sulpl, il sindacato unitario della polizia locale.

Il cuore della questione è tutto in un paradosso: gli agenti della polizia municipale non possono accedere al Sistema di indagine (Sdi), la banca dati che raccoglie i precedenti penali dei soggetti fermati.

E senza quelle informazioni, stabilire chi ha diritto a restare e chi deve essere allontanato dalle zone rosse diventa una missione quasi impossibile.

Polizia locale fuori dalle zone rosse: il paradosso operativo

“La nuova ordinanza prevede di allontanare dalle zone individuate soggetti con un vissuto criminale specifico”, ha spiegato Milani. Si parla di persone che hanno commesso reati particolari o che adottano comportamenti molesti o aggressivi. Ma come fare a identificarli?

“Senza accesso al sistema Sdi, per noi è impossibile sapere se la persona che fermiamo è un pregiudicato o meno”, ha sottolineato il segretario del Sulpl. Il problema è serio e si inserisce in una vecchia battaglia della polizia locale: l’equiparazione alle altre forze di polizia.

Milani è chiaro. Se agli agenti municipali viene chiesto di occuparsi di sicurezza, servono strumenti adeguati: “Se dobbiamo intervenire per l’ordine pubblico, allora ci forniscano le stesse garanzie e tutele delle altre forze di polizia. Altrimenti, è impossibile far rispettare normative che, di fatto, non possiamo applicare”.

Prefetto e sindaco su due binari diversi?

L’istituzione delle zone rosse ha acceso un dibattito anche tra le istituzioni. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva già espresso forti perplessità su questo tipo di interventi, definendoli inutili. “Non servono operazioni spot che rischiano solo di spostare le attività illegali da una zona all’altra”, aveva detto il primo cittadino.

Anche il consulente del Campidoglio per la legalità, Francesco Greco, si era espresso in maniera critica: “Parlare di zone rosse è impreciso e ha il sapore della propaganda”.

Eppure, l’ordinanza è stata firmata. E qui emerge la divergenza tra le linee del Comune e quelle della Prefettura.

Il rischio paradosso: allontanare i poveri dai servizi di aiuto

Ma c’è un altro aspetto che Milani ha voluto evidenziare: il rischio di colpire le fasce più fragili della popolazione.

“Le aree di Termini e dell’Esquilino sono piene di mense della Caritas, centri di accoglienza e servizi per i più deboli”, ha spiegato. “Sarebbe un paradosso vedere gli agenti allontanare persone dai luoghi in cui trovano aiuto, come se fosse una lotta alla povertà”.

La polizia locale, ha ricordato Milani, ha al suo interno i Nuclei assistenza emarginati (Nae), reparti specificamente dedicati all’aiuto delle persone più fragili. E per questo motivo, le operazioni di allontanamento in quelle aree rischiano di creare un cortocircuito tra controllo e assistenza.

La richiesta del Sulpl: “Servono riforme e strumenti adeguati”

Di fronte a questo quadro, il Sulpl chiede una riforma urgente. La polizia locale vuole strumenti adeguati per svolgere i compiti di ordine pubblico che sempre più spesso le vengono affidati.

“Se dobbiamo essere coinvolti nei servizi di sicurezza, è necessario accelerare sulla legge di riforma che ci equipari alle altre forze di polizia”, ha concluso Milani.

Solo così sarà possibile garantire il rispetto delle ordinanze e, al tempo stesso, tutelare gli agenti che operano sul campo.

Per ora, però, resta il paradosso: le zone rosse ci sono, ma chi dovrebbe farle rispettare è rimasto fuori dai giochi.

