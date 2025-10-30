Ztl Fascia verde, Gualtieri firma l’ordinanza: dal 1° novembre stop ai veicoli più inquinanti

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza n. 145 del 30 ottobre 2025, che disciplina il divieto di accesso e circolazione ai veicoli più inquinanti all’interno della Ztl “Fascia verde”.

Le limitazioni saranno in vigore dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi infrasettimanali.

Il provvedimento rientra nel piano di miglioramento della qualità dell’aria e di riduzione delle emissioni adottato da Roma Capitale, in attuazione degli impegni assunti con la Regione Lazio e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nel dettaglio, il divieto riguarda:

le auto a benzina, GPL e metano di categoria “Pre-Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2”;

le auto diesel “Pre-Euro 1”, “Euro 1”, “Euro 2” ed “Euro 3”;

i ciclomotori e motoveicoli “Pre-Euro 1” ed “Euro 1”.

Sono previste deroghe per:

i veicoli al servizio di persone con disabilità, di emergenza e pubblica utilità;

i mezzi impiegati nella gestione dei rifiuti e del verde pubblico;

i veicoli a GPL o metano immatricolati o convertiti prima del 1° novembre 2024;

i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Tutte le informazioni aggiornate, comprese le mappe e le categorie di veicoli autorizzate, sono disponibili sul sito romamobilita.it.

