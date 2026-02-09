10 ragazzi autistici alla Roma-Ostia il 1° marzo

Il Progetto Filippide sarà al via della 51ª edizione della Roma Ostia Half Marathon, in programma il 1° marzo 2026, con una partecipazione destinata a segnare un momento storico per lo sport inclusivo.

Per la prima volta, infatti, il Progetto Filippide si presenterà alla partenza con una squadra composta da 10 atleti con autismo di grado grave e gravissimo, ognuno dei quali sarà accompagnato dal proprio operatore sportivo lungo l’intero percorso dei 21,097 chilometri.

È la prima volta in assoluto che un numero così elevato di persone con autismo prende parte insieme a una mezza maratona agonistica.

La squadra sarà formata da cinque atleti del Progetto Filippide Roma, capitanati dal presidente Nicola Pintus, alla sua sedicesima partecipazione sulla Roma-Ostia, e da cinque atleti del Progetto Filippide Marche, società sportiva associata al Progetto Filippide Nazionale che da oltre dieci anni opera nel territorio del Fermano, guidata dalla presidente e maratoneta Cinzia Spataro.

L’obiettivo della partecipazione non è legato alla prestazione tecnica o al risultato sportivo, ma alla volontà di dimostrare come lo sport strutturato, praticato con costanza e continuità, possa diventare un concreto strumento di inclusione sociale, capace di migliorare l’autonomia, il benessere e la qualità della vita delle persone con autismo.

La squadra del Progetto Filippide partirà insieme agli atleti paralimpici, ribadendo il valore di una manifestazione che, oltre all’agonismo, mette al centro partecipazione, integrazione e diritti.

Una presenza che contribuirà a trasformare la Roma-Ostia non solo in una grande gara di corsa su strada, ma anche in un forte messaggio di sport per tutti.

