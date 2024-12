14 dicembre, discesa in gommone sull’Aniene

Sabato 14 dicembre, nell’ambito dell’iniziativa “L’Aniene scorre in Terzo: Itinerari tra arte, sport e cultura” sostenuta dal Municipio III Roma Montesacro, si svolgerà la discesa in gommone sull’Aniene.

Salvo condizioni climatiche avverse, le famiglie del territorio avranno la possibilità di partecipare gratuitamente all’evento.

Per informazioni e prenotazioni: info@romadventure.com .

