Torna il cinema all’aperto gratuito nel piazzale esterno dell’ITC Baccano.

Il 3 e il 10 settembre si tiene la seconda edizione di Cinebaccano. Durante le serate saranno assicurate misure di distanziamento e sicurezza per la gestione dell’emergenza Covid19

Due serate di cinema all’aperto gratuite per tutta la cittadinanza del Municipio, presso il piazzale esterno dell’IC Baccano in Via Baccano 38.

L’evento è organizzato dalle Cooperative Karibù e Santi Pietro e Paolo, Enti gestori del progetto Municipale “Centro Giovani e Famiglie Da.Con.Per”, finanziato con i fondi della legge 285/1997 . L’iniziativa, patrocinata dal Municipio XV e, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Baccano e il Comitato Genitori della stessa scuola, mira a promuovere la condivisione dell’esperienza al cinema in famiglia e ad alimentare la passione per il grande schermo, offrendo alla popolazione la possibilità di passare due serate di cinema all’aperto gratuite. Un’occasione pensata per adulti e bambini che vede il cinema come, un vero e proprio spazio culturale aperto alla cittadinanza grazie anche alla scelta di due titoli che faranno sorridere e riflettere allo stesso tempo. Interverranno il Presidente del Municipio XV Stefano Simonelli, l’Assessora alle Politiche Sociali Paola Chiovelli.

Durante le serate, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, saranno assicurate le misure di distanziamento e sicurezza per la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19.

Il 3 settembre è in programmazione il film “La gabianella e il gatto”, il 10 “Tuo, Simon”.

Per informazioni ed eventuali prenotazioni è possibile contattare Roberto al numero 3511772290.