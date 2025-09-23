217 giovani atleti del Lazio al Trofeo Coni

Torna il Trofeo CONI, la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia promossa dal CONI Nazionale.

Dal 28 settembre al 1 ottobre 2025, Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia), grazie al Comitato Regionale che organizza l’evento, diventerà il cuore pulsante dello sport giovanile con la 10^ edizione del Trofeo estivo: un evento che accoglierà 44 Federazioni Sportive Nazionali e ben 4.600 tra atleti e tecnici provenienti da ogni angolo del Paese.

Il CONI Lazio, che nella storia della manifestazione è la regione più vincente con 3 titoli, 2 secondi posti e 3 terzi posti, si presenta come sempre con una delegazione numerosa e competitiva con tanta voglia di rivalsa, dopo il sesto posto centrato lo scorso anno, dove per pochissimi punti non è riuscita a confermarsi sul podio. In gara ci saranno 217 giovani atlete e atleti pronti a rappresentare 44 discipline e specialità sportive, accompagnati e guidati dal lavoro prezioso di 66 tecnici e accompagnatori.

La spedizione laziale sarà guidata dal Presidente Alessandro Cochi, dal Segretario Massimo Piccinini (capo delegazione) e da Giampiero Dell’Anno dello staff del Comitato Regionale. Tutti insieme, partiranno il 28 settembre, giorno in cui si terrà la cerimonia di apertura. Poi, spazio alle emozioni: il 29 e 30 settembre i giovani si sfideranno nelle rispettive discipline, prima della chiusura ufficiale che incoronerà i vincitori.

Il Presidente del CONI Lazio, Alessandro Cochi, alla vigilia della partenza ha voluto sottolineare il valore di questa esperienza: “Ogni volta che il Trofeo CONI torna a illuminare i campi di gara, per noi del Lazio è come rivivere una grande festa dello sport. Non parliamo solo di medaglie o di classifiche: parliamo di sogni, impegno e crescita. I nostri ragazzi e le nostre ragazze, sostenuti da tecnici e dirigenti delle Federazioni, i cui presidenti ringrazio fortemente per aver lavorato con le associazioni sportive affinchè il maggior numero di atlete e atleti potessero prepararsi per l’appuntamento, porteranno in Friuli-Venezia Giulia il meglio dei valori che il movimento sportivo regionale sa esprimere. Il Lazio ha sempre saputo distinguersi in questa competizione e sono certo che anche quest’anno riusciremo a confermare la nostra tradizione di eccellenza. Ma, soprattutto, torneremo a casa con la consapevolezza di aver vissuto insieme un’esperienza unica che forma non solo atleti, ma cittadini del futuro.”

