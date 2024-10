22 anni di informazione locale su internet con Abitarearoma

22 anni sono passati da quel ormai lontano 2 ottobre 2002 quando ci recammo al Tribunale di Roma per far registrare la testata giornalistica Abitarearoma.

Non ci dilunghiamo qui nel ripercorrere la nostra storia, anche se piena di successi, delusioni, soddisfazioni, perplessità, orgoglio e fatica. Però vi aggiorniamo sul presente e il futuro.

Dal mese di marzo 2024 abbiamo modificato l’aspetto di abitarearoma.it perseguendo l’obiettivo di renderlo pulito, limitando al massimo l’invadenza dei banner (ci spiace per quello sui cookie, che comunque invitiamo ad accettare, ma che per legge non possiamo evitare).

Più o meno dallo stesso periodo abbiamo incrementato lo spazio dedicato alla cronaca grazie al nostro infaticabile Marco Rollero.

Inoltre siamo riusciti dopo molti anni a far sistemare da Google News i loro problemi con le nostre notizie.

Tutto questo sta dando ottimi frutti in termini di visualizzazioni, tempo trascorso sul sito internet, ecc.

Per nostra natura siamo curiosi e ci piace sperimentare quindi ci buttiamo in tante cose nuove che la tecnologia offre, come ad esempio il Canale su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VaDAg9n2Jl84zWCgTE3M e il Canale all’interno della FanPage di Facebook https://m.me/j/AbaE7HyPAq4BXZKO/. Oppure la newsletter del sabato (oltre a quelle automatiche sempre attive nei vari quartieri) https://abitarearoma.it/newsletter-abitarearoma/.

Non escludiamo in alcun modo nei prossimi mesi di introdurre altre novità probabilmente fondendo i nostri contenuti con le potenzialità della Intelligenza Artificiale, non appena avremo la giusta idea che probabilmente è li che ci attende (come già successo più volte in passato).

Ricordiamo che la nostra testata è indipendente e non gode e mai lo ha fatto di alcun finanziamento pubblico quindi se vi siamo stati utili potete sempre effettuare una donazione libera, come riportato al fondo di ogni articolo, da qui https://www.paypal.com/donate?token=Xm7ixu2YrUTjxVXXXT2ZfQxYaGZGFfATD-JVQAohcxZRbxlf2Qr0JvM-8hnUZFeFT0f35OvcIT614wAX

