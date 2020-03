3 Marzo 1909… Roma, viene inaugurato il Teatro Jovinelli

Il 3 Marzo del 1909 si svolge l’inaugurazione del Teatro Jovinelli, opera dell’architetto Bencivenga, in Piazza Pepe.

Fra i comici che si esibiscono al Teatro Jovinelli nei primi anni ci sono Ettore Petrolini e Totò.

Accadde il 3 Marzo

468 Viene eletto Papa Simplicio.

1561 Viene emessa la sentenza di condanna a morte di Carlo e Giovanni Carafa, accusati di gravi condotte durante il Pontificato dello zio Pio IV: tradimento, raggiri, peculato, estorsione, frode, nonché l’assassinio della moglie di Giovanni Carafa, Violante, e del suo amante Marcello Capece.

1605 Muore Clemente VIII, nato Ippolito Aldobrandini, grande mecenate del letterato più famoso del tempo, Torquato Tasso, poeta della corte Papale. Sotto il suo Pontificato viene finalmente completata la cupola della Basilica di San Pietro. Viene inoltre ricordato per i due processi destinati, per motivi diversi, a passare alla storia: quello per eresia contro il filosofo Giordano Bruno, arso sul rogo, e quello contro la nobildonna romana Beatrice Cenci, decapitata per aver fatto uccidere il padre che l’aveva fatta oggetto di abusi e violenze.

1890 Leone XIII, in occasione dell’anniversario della sua incoronazione, riceve in Vaticano la compagnia di Buffalo Bill. Un evento di risonanza mediatica internazionale e che segnò l’apertura verso le altre religioni.

1975 Viene inaugurata la linea 30 e simultaneamente il 19 è prolungato a Piazza Risorgimento; alla gioia per l’apertura di queste nuove linee si contrappone la nostalgia: con la soppressione del 29, ultimo tronco delle gloriose linee circolari, si chiude un’era per i tram di Roma.