La manutenzione del verde stradale: una autentica croce

Lungi da noi non riconoscere quanto di buono il V municipio è riuscito a realizzare con i fondi del PNRR e quelli resi disponibili in bilancio dalla Giunta Gualtieri.

Ovviamente e lo vediamo attraverso i vari comunicati da parte della Giunta Caliste. Si apre, ed è anche giusto così, il periodo delle inaugurazione in pompa magna con tanto di fascia giallorossa e taglio di nastro.

Si inizierà la prossima settimana con l’inaugurazione del ristrutturato e attrezzato Parchetto Almagià in via Zenodossio a Tor Pignattara.

Ma compito nostro è anche quello di riportare quello che i cittadini ci segnalano e che noi andiamo a verificare e documentare. E perciò ci corre l’obbligo di ribadire l’inconsistenza che regna ormai da anni sul versante della manutenzione che spazia da una assenza di programmazione nel taglio dell’erba nei parchi e negli spazi verdi di rotatorie e stradali.

Infatti è sotto gli occhi di tutti che gli sfalci vengano effettuati quando l’erba supera abbondantemente il metro e più di altezza e quando come con l’arrivo del caldo inizia a seccarsi prestando il fianco alla possibilità di incendi.

Le potature poi ed in particolare quelle dei ligustri richiederebbero una attenzione particolare da parte degli esperti, visto che ormai sono più i rami che si sono schiantati a terra alla prima folata di vento, che quelli che resistono.

Sarà, dicono i cittadini che ormai, come in via Tor de’ Schiavi e zone limitrofe, le chiome degli alberi arrivano fin dentro gli appartamenti posti al terzo o quarto piano degli stabili?

Altra cosa che ci riferiscono i cittadini sta nell’assenza di controlli sull’esecuzione del lavoro affidato in appalto ad aziende private. Cosa che abbiamo riscontrato nello square centrale di viale della Primavera dove sono saltati alcuni alberi e dove le tante ramaglie di un albero che impediva da anni una corretta visuale all’intersezione con via delle Albizzie stazionano ancora, ormai secche e da oltre un mese e mezzo nello spazio verde insieme a pezzi di tronchi e sassi.

Infine e chiudiamo la carrellata di quello che è un autentico disservizio a causa del flop dell’appalto per l’eliminazione delle erbe infestanti dai marciapiedi.

Quanto sopra per affermare che non esiste una programmazione negli interventi e che però con un po’ di buona volontà, pensiamo sia una situazione recuperabile da parte dei nostri amministratori, i quali sono forse troppo presi dalla realizzazione di nuovi impianti e aree attrezzate, che ovviamente ci auguriamo siano inserite in un dinamico programma di manutenzione.

Concludiamo con la segnalazione che anche per questo anno sono saltate le potature dei tigli di via R. Lombardi (strada al buio) e dei leccini davanti al Mercato Insieme di viale della Primavera e chissà se da ottobre in poi verrà anche il loro turno. Per evitare che gli alberi senza cure o muoiano o cadano, come purtroppo continua ad accadere.

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