Tragedia all’alba in via Aurelia Antica: scontro tra auto e moto, muore un 19enne. Ferito l’amico 18enne

Un nuovo sangue spezza il silenzio della mattina sulle strade della Capitale, trasformando il tragitto in sella a una motocicletta nell’ennesimo dramma dell’asfalto.

Un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale verificatosi lungo via Aurelia Antica, all’altezza del civico 56.

Nel medesimo sinistro è rimasto ferito un suo amico di 18 anni, trasportato d’urgenza in ospedale, mentre sono in corso gli accertamenti tossicologici di rito sul conducente della vettura coinvolta.

L’impatto e il tragico bilancio dei soccorsi

La dinamica dello scontro ha visto coinvolte una Fiat 500L e una Honda Transalp su cui viaggiavano i due ragazzi.

A causa della violenza dell’impatto, i due occupanti del motoveicolo sono stati sbalzati dalla sella, finendo rovinosamente sulla carreggiata:

Il decesso sul colpo: I sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto con le ambulanze non hanno potuto far altro che constatare la morte immediata del diciannovenne.

I feriti: L’amico diciottenne che viaggiava come passeggero ha riportato traumi ed è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Santo Spirito.

I test per l’automobilista: Il guidatore della Fiat 500L, un giovane italiano di 22 anni, è stato scortato presso l’ospedale San Camillo per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici.

Strada bloccata e i rilievi dei caschi bianchi

L’intervento d’urgenza ha visto la convergenza delle pattuglie del IX Gruppo EUR della Polizia Locale di Roma Capitale, affiancate dai colleghi del XII Gruppo Monteverde per la gestione della viabilità e la ricostruzione analitica dell’accaduto.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi scientifici e il successivo sgombero dei mezzi incidentati, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea del tratto di via Aurelia Antica compreso tra via di Villa Betania e via delle Fornaci, con deviazioni del traffico nelle arterie adiacenti.

Gli agenti dei caschi bianchi proseguono negli accertamenti per stabilire le precise responsabilità e l’esatta traiettoria dei veicoli.

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