80° Open d’Italia di golf: dal 4 al 7 maggio 2023

Per il quarto anno consecutivo, il CONI Lazio è protagonista dell’Open di Golf, il più importante torneo nazionale che, quest’anno, fa da preludio alla Ryder Cup in programma sempre al Marco Simone Golf Club.

Dal 4 al 7 maggio, grazie alla collaborazione delle Federazioni sportive, nel villaggio allestito nel circolo golfistico, ci sarà il Family Open, un’area di oltre 1000 metri quadrati allestita dal CONI Lazio che offrirà gratuitamente agli spettatori la possibilità di praticare 11 discipline sportive per vivere quattro giorni all’insegna del benessere e del divertimento. La parete di arrampicata sportiva, il campo da basket tre contro tre, le postazioni con i simulatori di tiro a segno, baseball e canottaggio, la pedana di scherma, la scacchiera gigante, il tennis tavolo, il campo per il tennis e il badminton e quello per le bocce, saranno a disposizione di tutti.

Sarà una festa di sport e divertimento per piccoli e grandi che, grazie al supporto di tecnici federali qualificati, potranno provare le diverse discipline sportive o sfidarsi in divertenti gare tra amici.

Il Family Open, realizzato grazie al contributo della Federazione italiana golf, sarà aperto dal 4 al 7 maggio dalle 10 alle 18, negli stessi orari delle gare. L’ingresso all’Open è gratuito (previa registrazione sul sito ufficiale openditaliagolf.eu).