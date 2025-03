A 21 donne il Premio RomaRose

21 donne, con storie di successo e di passione, che con valore e competenza si sono distinte in diversi settori, dall’imprenditoria al sociale, dalle istituzioni al giornalismo, allo sport e alla cultura.

Sono state premiate in Campidoglio nell’ambito di “Roma Rose, non solo 8 marzo”, riconoscimento promosso dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e giunto alla quarta edizione.

Ad affiancare la presidente, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora alle Attività produttive e Pari opportunità Monica Lucarelli e l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. Presenti anche il prefetto di Roma Lamberto Giannini e il questore Roberto Massucci.

“Roma Rose nasce per esaltare e far conoscere il talento e l’impegno di donne straordinarie che ogni giorno contribuiscono alla crescita della nostra città e del Paese. Le loro storie sono un messaggio potente, perché dimostrano che con determinazione, competenza e passione si possono superare ostacoli e raggiungere traguardi importanti. Sono un esempio per tutte noi e tutti noi. Non solo celebrazione dell’8 marzo, ma un riconoscimento concreto a chi, con il proprio lavoro e la propria dedizione, rappresenta un modello per le nuove generazioni.

Roma è fiera di queste donne, che ci ricordano quanto sia fondamentale continuare ad impegnarsi e lottare per una società migliore e raggiungere pienamente la parità di genere. Ringrazio tutte le premiate di questa edizione per la loro testimonianza. Insieme possiamo contribuire a una città che vuole valorizzare sempre di più il ruolo e il talento delle donne”, commenta la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Le premiate dell’edizione 2025 sono state: Roberta Bocca (vicepresidente Ordine degli Architetti di Roma e provincia); Emily Cannata (maresciallo CC); Elena Casiroli (astrologa); Maddalena Cialdella (psicologa, presidente dell’associazione AIRES Onlus); Nunzia Ciardi (vice direttrice generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale); Cristina Costarelli (presidente Associazione nazionale presidi Lazio); Alessandra Di Castro (antiquaria e presidente Fondazione Museo Ebraico di Roma); Maria Bianca Farina (presidente emerito ANIA); Selene Giupponi (managing director per l’Europa presso Resecurity Inc); Alma Manera (soprano); Monica Marangoni, giornalista e conduttrice; suor Rebecca Nazzaro (direttrice per la Pastorale del Pellegrinaggio della Diocesi di Roma); Manuela Nicolosi (arbitra); Daria Perrotta (ragioniera generale dello Stato); Antonella Rizzato (ad di Grande Impero); Maria Grazia Russo (rettrice Università studi internazionali di Roma); Bernadette Nicotra (consigliera togata del CSM); Sandra Salvatore (presidente Vitha Group spa); Alessandra Spinelli (giornalista); Valeria Strappini (presidente Ascom Confcommercio Roma litorale sud); Stefania Zane (giornalista).

A consegnare i riconoscimenti, in un simbolico passaggio di testimone, sono state alcune delle premiate delle edizioni passate come Anna Safroncik, Federica Pucciariello, Maria Stella Giorlandino, Barbara Carfagna, Olivia Tassara, Maria Grazia Passeri, Simona Rolandi, Michela Ponzani. Con loro anche Massimo Wertmuller, Paolo Aielli, Alberto Stancanelli, Giovanni Vernia, Antonello Colosimo, Niccolò Agliardi, Roberto Ciufoli, Alberto Maestri. A condurre l’evento è stata Elenoire Casalegno.

