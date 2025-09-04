Municipi: 4 (ex 5), Roma | Quartiere: Colli Aniene
A Colli Aniene una tre giorni di spettacoli gratuiti
Il 5, 6 e 7 settembre in piazza Camillo Loriedo dalle ore 21
Segnaliamo questo evento di 3 giornate a Colli Aniene in piazza Camillo Loriedo dalle ore 21.
Gli spettacoli si terranno:
il 5 settembre con Fulvio Tomaino (Concerto degli anni 70-80)
il 6 settembre Abba Celebration – Abba Celebration Show
il 7 settembre Omaggio a Pino Daniele
Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Nella locandina il programma
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.