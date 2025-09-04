A Colli Aniene una tre giorni di spettacoli gratuiti

Segnaliamo questo evento di 3 giornate a Colli Aniene in piazza Camillo Loriedo dalle ore 21.

il 5 settembre con Fulvio Tomaino (Concerto degli anni 70-80)

il 6 settembre Abba Celebration – Abba Celebration Show

il 7 settembre Omaggio a Pino Daniele

Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Nella locandina il programma

