A Eataly torna la Festa della Patata: due weekend per celebrare gusto, creatività e tradizione

La regina dei campi, semplice e versatile, conquista Eataly Roma Ostiense. La Festa della Patata tornerà a far parlare di sé nei due weekend dal 3 al 5 e dal 10 al 12 ottobre, trasformando il secondo piano del celebre store in un vero e proprio paradiso del gusto.

L’evento promette un viaggio tra ricette della tradizione contadina, grandi classici regionali e proposte gourmet, rivisitate in chiave moderna.

Gli amanti della cucina troveranno di tutto: dagli gnocchi di patate alla pasta “patate e provola”, dalle patate ripiene al tartufo alle irresistibili fritture come crocchette, patate rustiche e chips artigianali. Non mancheranno incursioni internazionali, con interpretazioni originali di questo straordinario ingrediente.

Si parte con un grande classico: le patate fritte Eataly, preparate fresche ogni giorno, cotte al vapore e fritte al momento, da gustare con la golosa salsa mediterranea o con il topping alla gricia, pecorino romano DOP e croccante di guanciale.

Tra le proposte gourmet, gli chef proporranno anche gnocchi alle vongole e bottarga, in versione leggermente affumicata con zest di limone.

Non mancheranno i sapori di una volta: Santí tradizione contadina porterà pasta patate e provola dei Monti Lattari, tortilla di patate viola e tartiflette, mentre Tiepolo Bistrot valorizzerà la Patata Bio di Leonessa con ricette al cartoccio e crema di Gorgonzola DOP.

Bosco – Officine del Tartufo trasporterà i visitatori tra sapori di montagna, usando la patata IGP di Avezzano per piatti come gli gnocchi con funghi porcini, castagne e rosmarino. Fiore Campo de’ Fiori proporrà lo street food napoletano: crocche’, frittatina di pasta e graffa dolce fritta.

E non è finita qui: i fan del potato bun americano potranno assaggiare il crunchy shrimp roll e il George Roll, con gambero o astice, insalata iceberg e maionese al limone, insieme alle immancabili golden e sweet fries di George Lobster.

Ad accompagnare le proposte gastronomiche, una selezione di birre artigianali e cocktail alla spina, tra cui le specialità di Happennino e del liquorificio JAS, oltre a vini, bibite e caffè.

La festa non sarà solo cibo: ogni serata sarà animata da dj set per creare l’atmosfera perfetta tra musica, socialità e divertimento. Si parte venerdì 3 ottobre con Dj Macky, sabato 4 con BR1J, domenica 5 con Funk Pope. Il secondo weekend vedrà in consolle Beat Soup venerdì 10, Ausology sabato 11 e Ayro domenica 12.

Ingresso gratuito e possibilità di acquistare le proposte tramite gettoni alle casse dedicate, aperte fino a 30 minuti prima della chiusura dell’evento.

Un’occasione imperdibile per scoprire la patata in tutte le sue forme, tra tradizione, creatività e piacere della convivialità.

Orari:

Venerdì 3 ottobre | 19.00 – 23.00

Sabato 4 ottobre | 12.00 – 16.00 | 19.00 – 23.00

Domenica 5 ottobre | 12.00 – 16.00 | 19.00 – 22.00

Venerdì 10 ottobre | 19.00 – 23.00

Sabato 11 ottobre | 12.00 – 16.00 | 19.00 – 23.00

Domenica 12 ottobre | 12.00 – 16.00 | 19.00 – 22.00

Per maggiori informazioni: www.eataly.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.