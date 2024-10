A Francis Ford Coppola la Lupa Capitolina

La Lupa Capitolina a Francis Ford Coppola. Oggi il regista ha ricevuto il riconoscimento in Campidoglio dalle mani del Sindaco Roberto Gualtieri. L’aula Giulio Cesare ha accolto con un lungo applauso il premio Oscar, in città per presentare alla Festa del Cinema di Roma l’ultimo film, Megalopolis.

Prima dell’ingresso in aula, Coppola ha partecipato al tradizionale affaccio dal balconcino sul Foro Romano in compagnia del Sindaco e ha firmato il “Libro d’Oro Capitolino” nella Sala delle Bandiere.

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato il profondo legame di Coppola con l’Italia. “È un onore – ha detto rivolgendosi al regista – poter ricambiare le emozioni che ci ha regalato conferendole la massima onorificenza di Roma Capitale. Il suo lavoro rappresenta un capitolo di una storia che ci riguarda, con i riferimenti a Dante per la poesia, Michelangelo per l’arte e Verdi per la musica, oltre alla contaminazione con tanto cinema italiano di registi che hanno fatto la storia del cinema mondiale.

Vogliamo celebrare il suo cinema forte e coraggioso e la sua carriera, oltre a ringraziarla per averci riservato l’onore della presentazione in anteprima in Italia del suo nuovo film, Megalopolis. Il suo affetto per la città è ricambiato perché Roma le vuole bene”.

Coppola, nel suo intervento, ha ricordato i nonni e i parenti italiani: “Senza loro non avrei potuto godere dell’onore di essere considerato figlio dell’Italia. Ringrazio di cuore Roma per questo riconoscimento”.

Nato a Detroit nel 1939 da Carmine Coppola e Italia Pennino, figli di immigrati italiani, il regista si è fatto strada presto con il suo stile innovativo. Autore di indimenticabili film – come Apocalypse Now, Il Padrino, La conversazione, L’uomo della pioggia e Dracula di Bram Stoker – con oltre sessant’anni di carriera alle spalle, Coppola è uno dei più importanti protagonisti della scena cinematografica mondiale. Il regista è arrivato a Roma per partecipare alla Festa del Cinema. L’anteprima italiana di Megalopolis, l’opera più recente del regista, è stato l’evento di preapertura della manifestazione ieri negli studi di Cinecittà.

