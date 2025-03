A Roma è #8marzo sempre

Anche quest’anno, su iniziativa dell’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Roma Capitale rilancia #8marzosempre, un palinsesto di eventi e una campagna che illumina tutta la città con un messaggio chiaro: l’uguaglianza non si celebra, si costruisce ogni giorno.

“L’8 marzo non può essere solo un giorno in cui si parla di parità, perché la realtà ci dimostra che c’è ancora tanto da fare. Le donne continuano a scontrarsi con disuguaglianze nel lavoro, nella sicurezza, nelle opportunità di crescita.

Per questo serve un impegno che duri tutto l’anno, che si traduca in azioni concrete, visibili, diffuse. Con #8MarzoSempre vogliamo dire con forza che Roma è una città che non si limita a ricordare i diritti delle donne, ma li garantisce, li difende e li promuove ogni giorno”, dichiara Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità.

L’8 marzo, alle 18 a Fontana di Trevi, in programma un evento con la partecipazione del mondo della cultura, per ribadire che la trasformazione verso l’uguaglianza passa anche dall’arte, dalla narrazione e dalla memoria collettiva.

Un impegno che si traduce in oltre 100 eventi diffusi su tutto il territorio, costruiti grazie alla collaborazione con i Municipi, l’Assessorato alla Cultura, Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza Capitolina e la Polizia Locale di Roma Capitale. Per tutto il mese di marzo, Roma ospiterà iniziative in ogni quartiere, con focus su donne e innovazione, parità retributiva, empowerment e contrasto alla violenza di genere.

Tra gli appuntamenti principali, l’8 marzo all’Ara Pacis, dalle ore 20 alle 23, l’Assessorato alla Cultura presenta lo spettacolo teatrale “Noi, soggetto imprevisto del mondo”, scritto e interpretato da Lunetta Savino, con la collaborazione di Viola Lo Moro.

Un evento che celebra il pensiero rivoluzionario di Carla Lonzi, figura centrale del femminismo italiano, attraverso un viaggio tra le sue parole e i suoi testi più iconici, come “Manifesto di Rivolta Femminile”, “Sputiamo su Hegel” e “La donna clitoridea e la donna vaginale”.

“Abbiamo voluto costruire un programma che non lasci fuori nessuno e nessuna, che parli a tutta la città e che porti il tema dell’uguaglianza di genere ovunque: nelle scuole, nei luoghi della cultura, nei centri sportivi, nei quartieri. L’8 marzo deve essere un punto di partenza, non un traguardo. Con #8MarzoSempre vogliamo dare un segnale forte: Roma c’è, e continuerà a esserci ogni giorno”, conclude Lucarelli.

Un mese di iniziative per diffondere il tema della parità in tutta la città:

Donne e innovazione – Incontri nelle biblioteche su STEM, leadership femminile e nuove professioni.

Percorsi di consapevolezza – Workshop su parità retributiva, contrasto alla violenza economica e diritti nel mondo del lavoro.

Arte e cultura – Mostre e spettacoli per raccontare il contributo delle donne nella storia e nell’arte.

Sport e autodifesa – Eventi gratuiti nei Municipi per promuovere l’empowerment attraverso il movimento.

Cinema e società – Proiezioni e dibattiti sui diritti delle donne con esperte ed esponenti del mondo della cultura.

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata dell’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità dove sarà disponibile il programma integrale dell’iniziatva con la mappa dei luoghi della città.

