A Roma l’UISP per #BeActive con il Summerbasket

Pubblichiamo il comunicato della UISP Roma relativo all’iniziativa Summerbasket, una e vera e propria festa della pallacanestro promossa da Uisp ed Ecopneus. Tre giorni di sport per tutti, sostenibilità ambientale e basket in carrozzina.

L’Uisp partecipa alla Settimana europea dello sport #BeActive con l’evento “Summerbasket” a Roma. Dal 29 settembre al 1° ottobre, arriva una vera e propria Festa della Pallacanestro promossa da Uisp ed Ecopneus nell’impianto Fulvio Bernardini di Pietralata con il contributo di Decathlon, Alce Nero e Wilson. Tre giorni di sport per tutti, sostenibilità ambientale, basket in carrozzina.

“L’iniziativa nasce dalla volontà di ospitare una grande festa del basket che mettesse insieme tutte le modalità attraverso cui si declina nell’Uisp – spiega Simone Menichetti, presidente Uisp Roma – A questo uniamo la valorizzazione della collaborazione con Ecopneus: infatti, gli incontri si svolgeranno sul campo Tyrefield in gomma riciclata da PFU. In questa tre giorni uniremo le varie facce della pallacanestro Uisp: quella classica dei campionati, quella sociale rivolta all’inclusione e quella ambientale, che promuove la sostenibilità dell’attività sportiva. Quest’ultimo aspetto, in particolare, ci sta molto a cuore dato che il nostro impianto si trova nella Riserva naturale della Valle dell’Aniene e qui la partnership con Ecopneus si è sviluppata negli anni, attraverso il rifacimento del campo di calcio, della palestra e con la creazione della Via dei giochi: siamo contenti di rilanciarla in ogni occasione”.

L’evento Summerbasket verrà svolto interamente sul campo Tyrefield in gomma riciclata da PFU. La prima partita è in programma venerdì alle ore 16 con l’evento Summerbasket rivolto ai ragazzi. Sabato spazio invece all’iniziativa “Mini” basket che coinvolgerà la categoria under 10 in un torneo 3 vs 3 per una mattinata all’insegna del divertimento. Nel pomeriggio invece prenderà il via il torneo Under 14 del 3 vs 3.

“Il Summerbasket sottolinea l’importanza di una pratica sportiva sempre più all’insegna della sostenibilità, in un centro che già da tempo beneficia di pavimentazioni in gomma riciclata – ha dichiarato Giorgio Pisano, Responsabile dello Sviluppo Mercati di Ecopneus – Il Bernardini è l’esempio di come l’economia circolare della gomma riciclata da PFU sia un motore per la crescita delle comunità e che la strada intrapresa da Ecopneus sul recupero di materia sia quella giusta. Nel settore dell’impiantistica sportiva la gomma riciclata è un vero e proprio valore aggiunto che consente di realizzare superfici ai massimi livelli, apprezzate dagli atleti professionisti ma anche dai tanti giovani studenti e dalle tante giovani studentesse che si allenano e si divertono. Un esempio di come il futuro sarà sempre più sostenibile”.

Domenica 1° ottobre scenderà in campo il Basket in carrozzina della pallacanestro Uisp. Si inizia alle 9 con il triangolare di pallacanestro in carrozzina “Liberi di includere” con le rappresentative Superteam Libertas Perugia, NPIC Rieti e SS Lazio Basket in Carrozzina. Alle 12.45 l’evento proseguirà con l’iniziativa “Aggiungi un posto in campo”, Try&Enjoy con la pallacanestro in carrozzina. A partire dalle ore 15 ci si prepara per il gran finale con il torneo “Start” di 5 contro 5, a seguire le premiazioni.

“Grazie alla tre giorni di pallacanestro nel segno della sostenibilità e dell’inclusione organizzata da Uisp, Ecopneus e Sport Europa all’impianto Bernardini di Roma otterremo un triplice risultato – afferma Andrea Dreini, responsabile nazionale Pallacanestro Uisp – rilanciare il Summerbasket 3vs3 che quest’anno cercheremo di riportare ai livelli degli anni pre-pandemia, inaugurare la prima rassegna dell’anno di pallacanestro in carrozzina, e dare vita a tre giornate di formazione nazionale per gli arbitri della Uisp. Il tutto dentro la cornice dell’impianto gestito dall’Uisp, giocando sul campo Tyrefield in gomma riciclata da Pfu di Ecopneus e con i materiali tecnici di Wilson”.

Nelle giornate di sabato e domenica, infatti, si terrà in concomitanza con l’attività sportiva un aggiornamento nazionale degli arbitri Uisp per la specializzazione in pallacanestro in carrozzina.