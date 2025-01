A Roma, un fondo olandese si aggiudica 9 sale cinema per 42 milioni di euro

Un pezzo di Roma cambia volto. Nove cinema storici della capitale e provincia, un tempo parte del patrimonio immobiliare della Eleven Finance di Massimo Ferrero, passano di mano.

Tra questi, l’Adriano, unica sala ancora attiva, situata nella centrale Piazza Cavour, è stata ceduta tramite asta giudiziaria.

Dalla Sampdoria ai Cinema:

Il nome di Massimo Ferrero, imprenditore romano ed ex patron della Sampdoria, legato alle cronache per le varie vicende di difficoltà finanziarie che lo ha visto perdere pezzi del suo impero.

Già nel 2020, in seguito a un concordato fallimentare, il tribunale aveva disposto la vendita di tre cinema: Adriano, Ambassade e Atlantic. A quattro anni di distanza, l’asta ha finalmente trovato un acquirente.

Un fondo Olandese e un investimento da 42 milioni di euro

Con un’offerta di 42 milioni di euro, ben 10 milioni oltre la base d’asta, un fondo olandese – la cui identità resta avvolta nel mistero – si è aggiudicato nove sale e due società cinematografiche.

Oltre all’Adriano, nel pacchetto sono finite strutture iconiche come l’Empire di viale Regina Margherita, l’Excelsior a Mostacciano, il Reale e il Roma a Trastevere, il Royal all’Esquilino e il Virgilio a Bracciano.ù

Cultura in Stand-by:

Nonostante il cambio di proprietà, il futuro di molte di queste sale appare incerto. Ad eccezione dell’Adriano, tutte le altre strutture sono chiuse da anni.

Il Virgilio, ad esempio, ha spento le luci nel 2023, mentre altre, come l’Empire e il Reale, attendono un destino che potrebbe non coincidere con la loro originaria vocazione culturale.

Le preoccupazioni non mancano. Come sottolineato dal Corriere della Sera, l’associazione Italia Nostra Roma ha espresso forte apprensione per il cambiamento in atto:

“Siamo preoccupati per questo cambiamento radicale del tessuto culturale cittadino. Da anni sollecitiamo il ministero dei Beni culturali affinché ponga un vincolo architettonico su edifici di valore come Africa, Embassy e Maestoso. Ma tutto tace.”

Un rilancio o un addio alla cultura cinematografica?

L’ingresso del fondo olandese potrebbe rappresentare un’opportunità per rilanciare queste storiche sale, riportando il grande schermo al centro della vita culturale romana.

Tuttavia, il timore che possano essere convertite in altro – strutture commerciali o residenziali – resta forte. Roma si trova, ancora una volta, a un bivio: conservare la sua anima culturale o cedere alle logiche speculative.

Intanto, l’Adriano resta l’unico baluardo di un passato glorioso che, forse, potrà risorgere. O dissolversi definitivamente.

