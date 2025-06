A Sacrofano la Festa dei Santi Patroni Biagio e Geminiano

Torna uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità di Sacrofano e non solo, la Festa dei Santi Patroni Biagio e Geminiano, che dal 27 al 29 giugno 2025 animerà il cuore del paese con appuntamenti culturali, riti religiosi, spettacoli musicali e proposte gastronomiche. La manifestazione, che celebra l’identità collettiva e la valorizzazione delle tradizioni, è resa possibile grazie alla collaborazione tra parrocchia, associazioni locali, Pro Loco, istituzioni, volontari e cittadini.

Il ricco programma prevede tre giornate all’insegna del divertimento e della condivisione.Venerdì 27 giugno, a partire dalle 20:00, sarà attivo lo stand gastronomico a cura della Pro Loco. Alle 20.20 presso l’Arena di Piazza Ugo Serata l’atteso saggio di danza a cura di Unifit.

A seguire saliranno sul palco i protagonisti della seconda edizione del Sacrofano Cantafestival, con ospiti speciali tra cui Federico Bergamo e i giovani talenti di The Voice Kids.

Sabato 28 giugno alle 18.00 l’atteso appuntamento per gli amanti degli animali, il Pet Show, mentre alle 19.30 presso la Chiesa di San Biagio si svolgeranno la i Primi Vespri Solenni, accompagnati dal Coro Polifonico Schola Cantorum Mario Gallotti e dall’Associazione Bandistica di Sacrofano. Suggestivo il lancio del pallone aerostatico a cura dei festaroli classe 1975, che unisce tradizione e suggestione.

La serata prosegue con proposte gastronomiche e con la grande musica. Alle 21:30 salirà sul palco, con il suo Live Tour 2025, l’Orchestraccia, band folk-rock romana amatissima per la sua energia travolgente e l’originalità con cui reinterpreta la tradizione musicale popolare del Centro Italia. Nata da un’idea di un gruppo di attori e musicisti, tra cui Marco Conidi, Duca, Dario Benedetti, Luca Angeletti e Francesco Forni, l’Orchestraccia fonde teatro, musica e poesia in uno spettacolo unico e coinvolgente.

Il gruppo proporrà un repertorio che spazia dalle canzoni della tradizione romana (come “La società dei magnaccioni”, “Lella”, “Tanto pe’ cantà”) a brani originali di forte impatto sociale e poetico, con uno stile che mescola rock, folk, punk e world music. La loro cifra distintiva è l’ironia intelligente e l’impegno civile, capaci di raccontare storie di ieri e di oggi con autenticità e passione. Il loro live è molto più di un concerto: è un’esperienza teatrale e collettiva, un viaggio musicale che fa cantare, ballare, riflettere e soprattutto sentire parte di un’identità comune.

Domenica 29 giugno si aprirà alle 10:30 con la Solenne Processione di San Biagio, a cui seguirà la Santa Messa, celebrata da Don Oscar Ivan Blanco e impreziosita da un gemellaggio tra la classe 1975 di Sacrofano e i festaroli di Vignanello.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18:00, lo sport sarà protagonista con la 1° Maratonina di San Biagio. Alle 20.00 il tradizionale Rito dello Scambio del Santo Patrono tra le classi 1975/1976.

La serata finale vedrà sul palco di Piazza Ugo Serata il gruppo 90s Party Hits che a partire dalle 21:30 proporrà un vero e proprio viaggio musicale negli anni ‘80 e ‘90, con una scaletta tutta da ballare: hit iconiche del pop, dance e rock internazionale e italiano reinterpretate dal vivo, con arrangiamenti energici e coinvolgenti. A seguire estrazione della lotteria e grande spettacolo pirotecnico di mezzanotte a cura di Pirotecnica Bordini.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.