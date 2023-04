A Tor Tre Teste la 2ª prova del Nordic Walking Style

Questa mattina, 2 aprile 2023, sono andato al parco di Tor Tre Teste alle 09,30. Non al laghetto, che è di fronte a via Francesco Tovaglieri, ma dietro alle antiche mura dell’Acquedotto Alessandrino.

In programma la 2ª prova del Nordic Walking Style, circuito nazionale di tecnica, sempre nel Parco di Tor Tre Teste.

Non molti i partecipanti, ma numerosi giudici e tecnici del Nordic Walkig lungo il percorso, per valutare il gesto tecnico degli atleti nelle varie tipologie, per poi premiare i primi 3 classificati, uomini e donne, per le categorie Camminatori e Istruttori.

La prova si è tenuta su un percorso delimitato di circa 800 m, ripetuto 2 volte, e dove sono stati effettuati alcuni tratti di passaggi tecnici predefiniti.

Da cronista, da fotografo e da spettatore ho apprezzato molto il lavoro portato avanti dagli organizzatori, in un parco stupendo che si adatta a tutte le iniziative.

Un pauso al V Municipio di Roma Capitale per la preparazione del terreno di gara e il taglio erba di venerdì scorso.