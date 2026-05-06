A Villa Borghese torna la Run4Hun

Tra un mese esatto, sabato 6 giugno, torna a Roma la RUN4HUN, la corsa non competitiva di 5 km aperta a tutti che unisce solidarietà e sport nel cuore del polmone verde più celebre di Roma, Villa Borghese. Dopo il successo della prima edizione svoltasi nel 2025, l’Associazione Life for Huntington promuove nuovamente questo evento aperto a runner, famiglie, bambini e amici a quattro zampe, chi correndo e chi camminando, tutti insieme per sostenere la ricerca e aiutare in questo modo a accelerare le cure sperimentali per limitare e ridurre le conseguenze devastanti legate alla malattia rara di Huntington.

Con partenza dal Parco dei Daini (ingresso da Via Pietro Raimondi), la RUN4HUN, che avrà luogo esclusivamente all’interno dell’incantevole scenario di Villa Borghese, è un’occasione speciale per vivere una giornata unica, all’insegna della sensibilizzazione, della condivisione e della solidarietà concreta. Prima della partenza si assisterà all’esibizione della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri mentre al termine della RUN4HUN si potranno visitare gli stand dell’Arma dei Carabinieri che festeggiano il loro 212° anniversario.

Ogni iscrizione rappresenta una donazione per Life for Huntington e un gesto concreto a sostegno della ricerca affinché le persone affette dall’Huntington possano essere assistite nel migliore dei modi e possano beneficiare di cure adeguate. Per partecipare, infatti, si potrà effettuare una donazione minima di 15 euro. L’iscrizione (qui il link diretto https://www.avaibooksports.com/inscripcion/run4hun-2026/inscripcion_descuento/ ) include il pacco gara con t-shirt tecnica, pettorale e sacca.

“Occorre impegnarsi individualmente e collettivamente per far conoscere le malattie rare, per fare uscire dall’invisibilità le persone che ne sono affette – sottolinea Fabrizio Sonaglia, Presidente di Life for Huntington –. Occorre seminare consapevolezza, educare all’inclusione e lottare contro la solitudine che le malattie rare generano nelle persone affette e nelle loro famiglie. La RUN4HUN è un momento importante perché unisce le forze e le sensibilità e dà il coraggio di costruire la speranza sostenendo la ricerca.”

A sostenere Life for Huntington e la seconda edizione della RUN4HUN, ci sono due testimonial d’eccezione. Da un lato l’attore Maurizio Casagrande, che ribadisce a più riprese di credere nella ricerca e nella possibilità di combattere e vincere la battaglia contro l’Huntington (qui il video messaggio di Maurizio Casagrande ) . Dall’altro, il plurimedagliato triplista Andy Díaz, il cui pensiero va ai meno fortunati e ai più fragili e che invita tutti quanti in un video messaggio social (qui il video di Andy Díaz ) a fare come lui: “Uno, due e fai un salto alla RUN4HUN il 6 giugno per fermare la malattia”.

L’ASSOCIAZIONE LIFE FOR HUNTINGTON

Life for Huntington APS è un’associazione senza scopo di lucro che si propone di sensibilizzare, divulgare e informare la comunità sulla Malattia di Huntington. Nasce nel 2024 su iniziativa di Fabrizio Sonaglia, marito di Delia affetta dalla malattia, che ha vissuto e vive le difficoltà di questa malattia. L’associazione crede e punta fortemente sullo sport per la sua capacità di unire le persone e di farle convergere verso obiettivi comuni. Life for Huntington ha così la mission di dare vita a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale per coinvolgere la comunità tutta, le istituzioni e la cittadinanza e per raccogliere fondi destinati a chi fa ricerca sulla malattia.

PATROCINI E PARTNER

L’evento è patrocinato dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e dall’Arma dei Carabinieri ed è co-organizzato insieme alla Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington (LIRH) e con la preziosa assistenza dell’ACSI. Contribuiscono al successo dell’evento le sponsorizzazioni di Clinica Villa Mafalda, Car Lovers e Radio Radio, che credono fortemente nell’iniziativa.

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