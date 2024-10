A Villa De Sanctis, bocce ferme riguardo la manutenzione di strade e marciapiedi

Il 25 ottobre 2024 in largo S. Gerardo Maiella ennesima seduta di Commissione LL.PP. municipale per cercare di risolvere l’annoso problema dello stato della pavimentazione e non solo.

C’è ovviamente pressione e questo anche alla luce di un finanziamento scaturito da un emendamento al bilancio di consiglieri capitolini di Italia Viva e poi fatto proprio dal Consiglio. Purtroppo il municipio non dà corso ai lavori adducendo la motivazione che riguarda il problema irrisolto fin dalla realizzazione dei box che nel progetto originario vedeva l’intera superficie di largo S. Gerardo facente parte della convenzione. Ridotta in corso d’opera non ha visto nessuno dei Dipartimenti Patrimonio e Mobilità e Ambiente ha modificare le superfici visto che il numero dei box erano stati ridotti di oltre il 50%. Purtroppo la Commissione era in forma mista e sul posto in presenza solo Massimo Piccardi consigliere, nonché residente e facente parte del CdQ “attualmente in forma esterna“ al fine di non creare una situazione di incompatibilità.

La convenzione con il PUP prevedeva la manutenzione, compresa la pulizia, delle superfici che vanno dall’accesso su via R. Balzani fino a ridosso di via F. Ferraironi. Purtroppo il PUP pur essendo gestito in forma condominiale con tanto di amministratore eletto dai condomini proprietari dei box non ha mai ottemperato a questo obbligo, tanto da vedere marmi rotti insieme a panchine e recinzione che è stata vandalizzata in più punti e pericolosa per l’incolumità in primo luogo dei tanti adolescenti che quotidianamente frequentano l’area. Tutto attualmente è fermo e si rischia di perdere l’importante finanziamento di 100.000 euro e si insiste a pretendere una operazione “ in danno “ da addebitare ai proprietari del PUP e questo pur essendo consci che quella convenzione è stata realizzata per un numero di box lnferiori di oltre il 50%. Tra l’altro l’accesso all’area di largo S. Gerardo Maiella e‘ provvisto di un regolare Passo Carrabile sprovvisto da tempo del cartello, circostanza questa che consente utilizzo improprio da parte di automezzi anche da trasporto che contribuiscono a danneggiare ulteriormente la pavimentazione.

Inoltre nel Quartiere di Villa De Sanctis basta guardarsi intorno per vedere tratti di marciapiedi intransitabili a causa delle radici dei Tigli che annullando con le loro chiome l’illuminazione pubblica, li rende pericolosissimi. Poi c’è lo stato delle strade alcune con un affetto da superficie lunare tante sono le buche.

Certo i fondi destinati nel bilancio DERIVATO su cui il municipio esprime solo un parere peraltro non vincolante sono insufficienti, per quest’anno circa 4 milioni di euro tra sedi stradali e marciapiedi, una somma decisamente ridicola vista la superficie del territorio.

Tuttavia non abbiamo letto da nessuna parte l’Accordo Quadro dove l’indirizzo politico si confronta con quello del Servizio Tecnico al fine di stabilire urgenze e priorità… ma poi questo importante strumento esiste i non è stato proprio fatto? Ovviamente crediamo che come al solito, sarà silenzio!

