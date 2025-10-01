A1 Roma Nord: esce per pagare il pedaggio, l’auto riparte da sola con la moglie a bordo

Un’auto che avanza da sola, senza conducente al volante. Dentro, sul sedile del passeggero, una donna che urla disperata, cercando con tutte le forze di aprire la portiera e lanciarsi fuori.

È la scena surreale che si è materializzata ieri pomeriggio alla barriera Roma Nord dell’A1, davanti agli occhi increduli degli automobilisti.

A notare la macchina sono state però anche le forze dell’ordine, che hanno visto il veicolo attraversare il piazzale della barriera autostradale, proveniente da uno degli stalli di pedaggio del casello distante circa 300 metri.

Increduli per quanto stava accadendo, gli addetti all’ordine pubblico sono stati richiamati dalle grida della donna che, seduta sul lato passeggero anteriore, cercava di scendere dal veicolo in movimento.

Il personale presente è quindi intervenuto e in pochi secondi ha prima bloccato le auto che uscivano dal casello, per poi cominciare a correre verso la macchina che progressivamente aumentava la sua velocità.

Raggiunto il veicolo, un addetto alla sicurezza ha afferrato la donna che già con parte del corpo fuoriusciva dal mezzo, aiutata dal bastone per la deambulazione, e stava tentando di uscire dal veicolo in movimento.

I presenti hanno rallentato l’auto, mentre un addetto in divisa è riuscito a salire a bordo e fermare la marcia. Bloccato il veicolo, la donna in forte stato di agitazione è stata tranquillizzata e medicata per alcune piccole escoriazioni procuratesi nel tentativo di abbandonare l’auto.

In quel momento è sopraggiunto a piedi dai caselli un uomo che, in forte stato di agitazione, ha riferito di essere l’autista dell’auto e di essere sceso dal mezzo per pagare il pedaggio autostradale.

Poi il cambio automatico si sarebbe attivato in modalità “drive”, facendo sì che il veicolo superasse la barriera autostradale, attraversando il piazzale che in quel punto si presenta in leggera pendenza.

Vista l’età e il forte stato di agitazione, è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza, che, giunta sul posto, ha visitato marito e moglie.

Passata la paura, i passeggeri dell’auto hanno ripreso la loro marcia non prima di aver ringraziato chi è prodigato per salvare loro vita.

