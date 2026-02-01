“Abracadown”: dallo scetticismo al tutto esaurito

“Abracadown”, il musical che ha cambiato lo sguardo dell’Italia diventa una mostra fotografica che parte da Roma alla Galleria dei Miracoli in via del Corso, dove sarà allestita dal 7 al 15 febbraio 2026.

Il progetto che in soli 2 anni ha realizzato le speranze di un gruppo di ragazzi con la Sindrome di Down, tra cui: Valerio Speziale, Eugenio Torrente, Alice Benedetti, Emauele Raffaelli, Cristian Garzon, Davide de Luigi, Eugenio Torrente, Alessandra Camerani, Giacomo Mattia, Anna Tagliabue, Silvia Passaretti, Nicolas Confaloni, Federico Rossini, Alan Nitti , Raniero Campea, di calcare i palcoscenici più prestigiosi d’Italia come veri professionisti dell’illusione e del musical.

Lo spettacolo, ideato da Francesco Leardini e Danilo Melandri, che non è un saggio e tantomeno una terapia, unisce la recitazione, la danza, il canto alle illusione. Un tocco di magia che si è rivelato entusiasmante.

Ed ecco l’idea di una mostra fotografica, con gli scatti di Stefania Carraturo, che nasce per raccontare, tappa dopo tappa, un viaggio fatto di emozioni, sorrisi, difficoltà superate con la forza di un cast, anzi di una squadra, unito da un obiettivo comune: dimostrare che il limite è solo negli occhi di chi guarda.

Il nuovo progetto sarà inaugurato da Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina che già aveva deciso di premiare il cast in Campidoglio.

Non solo una semplice esposizione fotografica, ma la testimonianza urlata di chi ha creduto in un’idea quando nessuno pensava fosse possibile. Dai primi passi ai premi nazionali, fino al traguardo più ambizioso: l’apertura della prima Accademia dello Spettacolo dedicata e la realizzazione di un film dove i ragazzi sono i reali protagonisti, senza “se” e senza “ma”. I visitatori potranno seguire un percorso tra le foto, i cimeli e i premi ricevuti (tra cui la laurea di Federico Rossini, discussa proprio sul progetto Abracadown, e il racconto dei protagonisti presenti.

Nella giornata di apertura per celebrare l’evento è prevista anche una simbolica “Walk of Fame”, una maxi tela per raccogliere le impronte delle stelle del cast fino a quelle del pubblico, per dare simbolicamente voce a tutti quegli applausi che dal nord al sud Italia hanno abbracciato la bellezza di “Abracadown”.

Ingresso gratuito presso Galleria dei Miracoli via del Corso 528, orari 15.00 – 20.00 Roma

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.