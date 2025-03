Acea Run Rome The Marathon anticipata di mezz’ora, posticipata alle 16 Roma-Cagliari

Vince lo sport e vince la città di Roma che sabato 15 e domenica 16 marzo vivrà un fine settimana intenso, emozionante e molto importante con ben quattro grandi eventi sportivi e dove i maratoneti saranno protagonisti.

Sabato 15 marzo ci sarà, anticipata di un giorno per la prima volta rispetto alla maratona classica, la Acea Water Fun Run, la stracittadina legata alla Acea Run Rome The Marathon. Partenza e arrivo all’interno del Circo Massimo, dopo circa 5 km di festa, felicità, benessere, amicizia, musica e solidarietà. Ritrovo dalle 9.00, partenze dalle 10.30 circa.

Nel pomeriggio all’Olimpico si giocherà Italia-Irlanda, match del 6 Nazioni di rugby con migliaia di tifosi in festa sugli spalti.

Domenica 16 marzo la Acea Run Rome The Marathon è anticipata di mezz’ora, start dai Fori Imperiali alle ore 8.00 per la categoria dei Diversamente Abili, ore 8.15 per i top runner e per la Griglia A, prima onda di partenza. A distanza di 5′ le partenze delle altre griglie. E’ confermato l’arrivo al Circo Massimo. Si correrà come sempre sul percorso più bello del mondo senza nessuna variazione e nel pomeriggio la partita di calcio Roma-Cagliari posticipata di un’ora alle ore 16.

Al via della maratona di Roma, la più partecipata in Italia e tra le più importanti del mondo, sono attesi circa 30mila partecipanti provenienti da 110 Nazioni, il posticipo dell’incontro di calcio consentirà il passaggio del percorso, già misurato e certificato dalla Federazione di Atletica Leggera, in zona Stadio Olimpico, all’interno del Foro Italico e allo Stadio dei Marmi intorno al 27° chilometro di gara.

Un accordo raggiunto quando nella giornata odierna si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini per la definizione delle misure organizzative intese alla migliore gestione degli importanti eventi sportivi in programma nella Capitale.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, i rappresentanti della Lega Calcio, gli organizzatori della maratona, oltre ai vertici delle Forze di Polizia e delle istituzioni competenti.

Dopo un confronto approfondito, il Comitato ha individuato la soluzione più equilibrata per garantire il regolare svolgimento di entrambe le manifestazioni, adottando in maniera condivisa la decisione di posticipare l’inizio della partita Roma – Cagliari alle ore 16:00.

“Una scelta frutto di una valutazione attenta e di una piena collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, che ha permesso di contemperare le esigenze di sicurezza e mobilità con quelle organizzative e sportive e dunque di rinvenire soluzioni efficaci perché la giornata si svolga in un clima di serenità e partecipazione, consentendo a cittadini e tifosi di vivere al meglio gli eventi sportivi in programma per la giornata di domenica 16 marzo” così il Prefetto di Roma Lamberto Giannini.

“Con la Maratona di Roma e Roma-Cagliari posticipata alle 16 la nostra città, domenica 16 marzo, vivrà una giornata di festa e di sport, per le strade e sugli spalti dello stadio Olimpico. Con la preziosa e decisiva collaborazione del prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ringrazio per essere intervenuto sulla questione, è stata trovata la soluzione migliore per consentire il regolare svolgimento di due appuntamenti importanti per la nostra città” ha detto Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

Doveroso il ringraziamento degli organizzatori di Acea Run Rome The Marathon al Prefetto Lamberto Giannini, all’Assessore Alessandro Onorato e a tutte le parti in causa che si sono adoperate per raggiungere un importate accordo facendo un grande gioco di squadra.

