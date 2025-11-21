Acea Run Rome The Marathon è quasi sold out. Un risultato storico

Acea Run Rome The Marathon dopo aver registrato 22mila classificati totali nell’edizione del 2024, con la prossima edizione di domenica 22 marzo 2026 registra il dato delle iscrizioni che stanno impetuosamente crescendo avvicinandosi all’obiettivo degli organizzatori.

Secondo Acea Run Rome The Marathon la capienza totale delle iscrizioni ha superato il 90% del previsto e con l’andamento attuale nel giro di pochi giorni si prevede che le iscrizioni verranno chiuse per raggiunto sold out.

Sulla distanza di maratona già superato da diversi giorni, e non di poco, il totale iscritti 2025, si può parlare ormai di una sempre più forte la voglia di correre nella bellezza e nella storia della Capitale da partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club da anni lavorano insieme anche a Roma Capitale per promuovere l’evento a livello internazionale.

Mai era accaduto che una maratona in Italia chiudesse le iscrizioni oltre tre mesi prima della gara, le grandi maratone estere come New York, Londra, Berlino, Valencia e diverse altre da anni raggiungono la massima capienza in poche settimane o mesi, in Italia solo ora grazie anche alla forza dell’Acea Run Rome The Marathon si sta arrivando a questi risultati.

Pochi posti disponibili sono in esaurimento, Acea Run Rome The Marathon invita dunque chiunque avesse intenzione di partecipare il 22 marzo 2026 di registrarsi con immediatezza per non rischiare di diventare quel giorno un semplice spettatore, ma essere un vero runner gladiatore partecipando al più grande evento sportivo italiano e uno dei principali del mondo.