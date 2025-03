Ad Euroma2 l’VIII edizione degli University Open Days

Qual è la facoltà giusta? Quale l’ateneo migliore? La scelta dell’Università è un passo importante per il raggiungimento di sogni e obiettivi, per questo occorre conoscere il percorso più adatto alle proprie esigenze e capacità.

Dal 13 al 15 marzo il Centro Commerciale Euroma2 organizza l’VIII edizione degli University Open Days, tre giorni per permettere agli studenti delle scuole superiori di schiarirsi le idee sugli studi da intraprendere dopo la maturità.

Oltre quaranta tra università pubbliche e private, religiose e non, on line e in presenza, accademie di ogni tipo e ITS Accademy per una tre-giorni durante la quale gli studenti saranno aiutati a scegliere quale percorso di studi intraprendere.

L’iniziativa sarà inaugurata il 13 marzo alle ore 10.30 presso la Food Court, al 2 piano della Galleria del Centro Commerciale in via dell’Oceano Pacifico 83 a Roma.

Saranno presenti all’evento: Luisa Regimenti, Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana e Università della Regione Lazio, Claudia Pratelli, Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Simone Foglio, Presidente DiSCo Lazio, Daniele Parrucci, Consigliere delegato ad Edilizia scolastica, Impianti sportivi e Politiche della formazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, Titti Di Salvo, Presidente Municipio IX Roma Eur eLorenzo Maria Zanchi, Direttore Marketing di SCCI, società di gestione di Euroma2.

Euroma2 University Open Days gode del patrocinio di: Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Municipio IX Roma Eur, Disco Lazio.

