Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai e voce gentile del clima in TV

È scomparsa a soli 51 anni Claudia Adamo, meteorologa e climatologa della Rai, punto di riferimento per l’informazione meteo pubblica e protagonista silenziosa ma autorevole del racconto del cambiamento climatico in televisione. A darne l’annuncio è stato il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, che l’ha ricordata con parole commosse:

“Con dolore ricordo a tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 responsabile di Rai Meteo nella Direzione Rai Pubblica Utilità. Una collega, straordinaria professionista, amata per la sua disponibilità e gentilezza. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace.”

Romana, figlia d’arte, Claudia era cresciuta con l’atmosfera nei geni: il padre, Luciano Adamo, meteorologo e ufficiale dell’Aeronautica Militare, era volto noto della Rai negli anni ’90.

Dopo la laurea in Fisica dell’atmosfera all’Università di Tor Vergata e un dottorato di ricerca all’Università di Ferrara, Claudia aveva intrapreso una carriera brillante nel mondo scientifico, lavorando con il CNR, la NASA e Legambiente, sempre con uno sguardo puntato sull’impatto climatico e la responsabilità ambientale.

In Rai, dove era entrata come meteorologa, aveva saputo unire rigore scientifico e divulgazione accessibile. Sua l’ideazione del “Green Meteo” su Rai Gulp, un format pensato per raccontare il clima ai più giovani con attenzione all’ambiente, ai comportamenti sostenibili, e alla sensibilizzazione sulle emergenze climatiche.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra colleghi, amici e telespettatori. Il giornalista Alberto Matano, con cui aveva condiviso diverse edizioni de La vita in diretta, le ha dedicato un sentito addio via social:

“Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Per la famiglia di ‘La vita in diretta’ è un giorno assai triste.”

Professionista stimata, comunicatrice competente, donna riservata e gentile, Claudia Adamo ha rappresentato una delle voci più sobrie e competenti del racconto meteorologico italiano.

La sua dedizione, mai urlata ma sempre efficace, resta un’eredità importante per chi ogni giorno prova a spiegare il cielo — e ciò che lo minaccia — al grande pubblico.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.