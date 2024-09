Addio a Marco Cianca, noto giornalista romano

È venuto a mancare oggi, nella sua casa di Roma, il giornalista Marco Cianca, dopo una breve e inesorabile malattia. Cianca lascia un vuoto profondo nella vita della compagna Laura e del figlio Mario, ma anche nel mondo del giornalismo italiano, che perde una figura di straordinario spessore umano e professionale.

Nato nell’agosto del 1953, Cianca aveva mosso i primi passi della sua brillante carriera nel mondo dell’informazione al Messaggero, per poi approdare al Corriere della Sera, dove ha lavorato per decenni, affermandosi come uno dei suoi pilastri.

Al Corriere, Marco Cianca ha percorso una carriera straordinaria, inizialmente concentrandosi su temi economici e sindacali, per poi assumere ruoli di crescente responsabilità.

È stato capocronista della sezione dedicata alla cronaca cittadina, un ruolo chiave che ha saputo interpretare con passione, competenza e rigore.

Successivamente, è diventato capo redattore centrale, dove ha gestito una delle posizioni più delicate e nevralgiche della redazione, guidando con mano sicura il lavoro quotidiano di una delle più importanti testate nazionali.

Oltre al suo lavoro al Corriere della Sera, Cianca ha collaborato con Il Diario del lavoro, dove ha curato con grande acume e attenzione la rubrica “Il guardiano del faro”. La sua penna, sempre brillante e pungente, era caratterizzata da una rara capacità di coniugare ironia e profondità, sensibilità e spirito critico.

Marco Cianca non era solo un cronista appassionato, ma anche un osservatore attento e riflessivo della realtà sociale, con una spiccata attenzione per le questioni legate ai diritti, alle disuguaglianze e alla difesa delle fasce più deboli della società.

La sua passione per le battaglie sociali si intrecciava con le radici della sua famiglia, da sempre impegnata nel contesto antifascista e nella costruzione dello Stato italiano nel dopoguerra, valori che Marco ha portato avanti con dedizione e coerenza.

L’Associazione Stampa Romana, attraverso una nota ufficiale, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Marco Cianca, definendolo “un collega autorevole, rigoroso, libero e generoso”, che ha rappresentato per anni una vera e propria colonna portante del Corriere della Sera.

In particolare, l’Associazione ha ricordato i ruoli di grande responsabilità che Cianca ha ricoperto, come quello di capocronista e capo dell’ufficio romano, ruoli che ha svolto con grande professionalità e umanità.

Le condoglianze sono state rivolte con affetto ai suoi familiari, e in particolare alla sorella Sonia, anch’essa giornalista, nota per il suo lavoro al TG de La7.

La perdita di Marco Cianca segna la fine di una carriera straordinaria e di una vita dedicata al giornalismo, vissuta sempre con profondo impegno civile e passione per la verità.

Il suo ricordo resterà vivo non solo tra i suoi colleghi, ma anche tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di leggere i suoi articoli e apprezzare il suo lavoro, che ha contribuito a raccontare e interpretare le dinamiche della società italiana con intelligenza e sensibilità uniche.

