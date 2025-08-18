Addio a Pippo Baudo: arriva la proposta di intitolargli una strada vicino a viale Mazzini

Ancora poche ore per salutare Pippo Baudo, nella camera ardente allestita al Teatro Delle Vittorie. Nel frattempo, si alza già una voce per chiedere che una strada della Capitale venga intitolata al conduttore tv, per sessant’anni protagonista indiscusso del piccolo schermo.

La proposta arriva dal presidente della commissione Cultura in Parlamento, Federico Mollicone. Si rivolge direttamente al sindaco Roberto Gualtieri: “Gli chiediamo l’intitolazione di una strada limitrofa a viale Mazzini – le parole dell’esponente di FdI – da sempre il cuore pulsante della televisione italiana”.

“Per oltre sessant’anni Pippo Baudo ha rappresentato un punto di riferimento per il pubblico, accompagnando generazioni di spettatori con intelligenza, professionalità e una straordinaria capacità di innovare senza mai tradire lo spirito del servizio pubblico – sottolinea Mollicone -. Fu l’inventore della tv nazionalpopolare. Auspichiamo, poi, che la Rai gli dedichi la prossima edizione del Festival di Sanremo. Il mondo dell’intrattenimento non sarà più lo stesso senza di lui”

