Addio a Vittorio Di Battista, papà dell’ex deputato Alessandro

“Ciao papà, grazie”. Con parole semplici e cariche di emozione, Alessandro Di Battista ha annunciato la morte del padre Vittorio, scomparso a Roma nei giorni scorsi.

Un messaggio affidato ai suoi canali social, dove l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha voluto ricordare pubblicamente l’uomo che lo ha cresciuto, con le sue luci e le sue ombre, ma soprattutto con una coerenza che – racconta il figlio – non è mai venuta meno.

“È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto”, ha scritto Alessandro, che ha poi voluto tracciare un ritratto affettuoso e sincero di un padre “dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui”.

Vittorio Di Battista, volto noto a Civita Castellana, era stato militante del Movimento Sociale Italiano, senza mai rinnegare il suo passato politico. Negli anni aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale con la Fiamma Tricolore nel comune in provincia di Viterbo. Una figura schietta, controversa per alcuni, ma sempre diretta, fedele alle sue idee fino all’ultimo.

Nel suo messaggio, Alessandro ha voluto esprimere un ringraziamento particolare ai medici e agli infermieri dell’ospedale Sant’Andrea di Roma: “Sono eroi della sanità pubblica. Non so come facciano, a volte, a resistere in determinate condizioni”. Un pensiero speciale va al dottor Giusti, definito “un Medico vero, capace di unire competenza, impegno, sincerità e umanità”.

I funerali si terranno lunedì alle ore 10:00 nella chiesa di Santa Chiara, in Piazza dei Giuochi Delfici, a Roma. Sarà l’occasione per amici, familiari e conoscenti di dare l’ultimo saluto a un uomo che, nel bene e nel male, non ha mai smesso di essere se stesso.

“Ho preso da lui tutto quello che andava preso e lo porterò sempre con me. A testa alta e con un nodo in gola”, ha concluso Alessandro Di Battista.

