Addio al vecchio cinema Impero: l’antico scheletro lascia spazio a un nuovo futuro a Tor Pignattara

Le ruspe avanzano, pezzo dopo pezzo, cancellando il passato per fare spazio a un futuro tutto da scrivere. In via di Acqua Bullicante 124, a Tor Pignattara, l’ex cinema Impero si avvia al suo definitivo congedo.

Quella che un tempo fu una sala amata del quartiere – e poi rifugio, rovina, simbolo di degrado – è oggi un cumulo di macerie.

Al suo posto, in un anno e mezzo circa, sorgerà una nuova palazzina con 80 alloggi a prezzi calmierati per studenti universitari, aule di formazione teatrale e una piazza aperta al quartiere.

Ma non tutti applaudono. All’alba della demolizione, alcuni residenti si sono fatti trovare in strada con volantini alla mano: “Un palazzo di sette piani? Addio luce, addio aria”.

Le preoccupazioni non sono poche: ombra sui balconi, più traffico, meno respiro. La proprietà, però, rassicura: “Solo cinque piani, in linea con i palazzi vicini”.

Il cantiere segna la fine di una lunga e travagliata storia. Lo ricorda Mauro Caliste, presidente del Municipio V: “L’Impero era abbandonato dal 2000, poi occupato abusivamente fino al 2007. Era diventato un luogo pericoloso, igienicamente insostenibile, un nodo da sciogliere. Ora finalmente si apre una nuova fase”. E questa fase porta con sé non solo cemento, ma anche formazione e cultura.

Alessandro Longobardi, rappresentante della proprietà, parla di un progetto con un’anima: “Ospiteremo anche l’accademia Stap Brancaccio, con aule di teatro e arti performative.

All’esterno nascerà una piazza hub, uno spazio aperto, di incontro. Le camere per studenti rispondono a un bisogno concreto di Roma: l’emergenza alloggi per i fuorisede”.

Non è stato un percorso semplice. Il progetto è stato rivisto più volte, anche grazie alle pressioni dell’amministrazione municipale.

Niente parcheggi interrati, come richiesto dal Municipio, e attenzione massima agli standard di sicurezza. Il Dipartimento PAU ha dato l’ultima parola, ma il confronto con i cittadini continua a rimanere aperto.

In attesa che dalle macerie sorga qualcosa di nuovo, Tor Pignattara resta divisa tra nostalgia e speranza. Il vecchio Impero se ne va in silenzio, senza proiezioni né applausi.

Ma la storia, in questo angolo di periferia romana, è tutt’altro che finita. E i prossimi mesi diranno se sarà un lieto fine o solo un altro cambio di scena.

